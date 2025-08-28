Bạn trai muốn có con dù tôi đã có 3 con riêng

Lúc mới quen, tôi nói rõ sẽ không sinh thêm vì các con chịu nhiều thiệt thòi rồi, bạn đồng ý, bảo chỉ cần ở bên chăm sóc tôi.

Tôi là mẹ đơn thân, có 3 con nhỏ, đang quen một người đàn ông chưa có vợ con. Vì làm cùng nhau hơn 10 năm nên bạn thừa hiểu hoàn cảnh của tôi ra sao. Lúc mới quen, tôi đã nói rất rõ ràng là sẽ không sinh thêm con vì 3 bé chịu nhiều thiệt thòi rồi, bạn khẳng định không cần tôi sinh thêm nên tôi mới đồng ý quen. Bạn bảo chỉ cần ở bên chăm sóc tôi. Tôi cảm nhận được bạn yêu mình và 3 bé, có rất nhiều buổi đi chơi 5 người cùng nhau, 3 bé nhà tôi quý bạn lắm, luôn nhắc đến bạn. Chỉ cần tôi hoặc 3 bé thích gì, bạn không ngại mưa gió, đêm hôm mua về cho 4 mẹ con.

Hai tuần gần đây bạn liên tục nói đến vấn đề sinh thêm con chung, sợ người ta nói này kia, sợ sau này gia đình bạn không có người nối dõi. Vì vấn đề này mà chúng tôi cãi nhau, tôi bảo sẽ dừng lại, bạn không chịu, nhất định thuyết phục tôi rằng chỉ yêu mình tôi, không quen thêm ai nữa, thế nhưng nếu không có con chung bạn rất buồn. Tôi thực sự không muốn sinh thêm con nữa, xin mọi người cho ý kiến.

Hoài Lam