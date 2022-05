MỹCa sĩ Machine Gun Kelly - bạn trai Megan Fox - làm bộ móng tay 30.000 USD (hơn 692 triệu đồng) dự Billboard tối 15/5 ở Las Vegas.

Tại sự kiện, Machine Gun Kelly được Vogue khen mặc đẹp với áo cao cổ của Dolce & Gabbana, phối suit gắn đinh nhọn. Điểm nhấn chính của tổng thể nằm ở bộ móng tay do thương hiệu Nails of LA và hãng trang sức Marrow Fine thực hiện, nạm 880 viên kim cương trên nền sơn đen.

Bộ móng tay đính kim cương trị giá 30.000 USD của Machine Gun Kelly tại Billboard 2022. Ảnh: Instagram Machine Gun Kelly

Anh cho biết sau sự kiện, toàn bộ số kim cương trên móng tay được tận dụng để làm bộ sưu tập nhẫn phiên bản giới hạn của thương hiệu trang sức Marrow Fine. Số tiền bán nhẫn sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện sắp công bố ở Cleveland, quê hương của Machine Gun Kelly.

Kelly có sở thích vẽ móng tay giống các sao nam như Harry Styles, Bad Bunny, Pharrell Williams... Tại buổi ra mắt phim Good Mourning tuần trước, ca sĩ diện suit họa tiết hoa hồng của Dolce & Gabbana, sơn móng tay cùng tông. Năm ngoái, Kelly từng ra mắt thương hiệu sơn móng tay riêng Un/Dn Laqr.

Megan Fox, Machine Gun Kelly ở Billboard 2022 (video: E!) Machine Gun Kelly cùng bạn gái Megan Fox trả lời phỏng vấn ở Billboard 2022. Anh được đề cử hạng mục "Nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu" trong lễ trao giải. Video: E!

Sinh năm 1990 tại Mỹ, Machine Gun Kelly (MGK) theo đuổi thể loại hip-hop, pop punk. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006, đến nay, anh đã phát hành năm album phòng thu. Kelly giành danh hiệu "Nghệ sĩ Trung Tây xuất sắc" tại giải Underground Music 2010 nhờ ca khúc Alice in Wonderland. MV cho ca khúc này nhận giải "Video nhạc hay nhất" tại Ohio Hip-hop Award cùng năm. Năm 2012, Kelly thành công khi album Lace Up đứng thứ tư trên bảng xếp hạng US Billboard 200 và bán ra trên 178.000 bản.

Machine Gun Kelly và Megan Fox diện ăn ý ở Billboard 2022. Ảnh: AFP

Bên cạnh sự nghiệp rapper, Kelly diễn xuất trong các phim WWE Raw, Guy Court, Unsung, Catfish... Hiện anh hẹn hò diễn viên Megan Fox. Hồi tháng 1, ca sĩ cầu hôn bạn gái bên gốc cây nơi hai người từng đến chơi khi mới yêu năm 2019.

Họa Mi (theo Vogue)