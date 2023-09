Bạn trai ly hôn rồi cưới vợ hai trong khi đang yêu tôi

Anh đã làm cho nhiều người phụ nữ phải đau khổ, trong đó có người vợ gắn bó với anh 20 năm.

Anh quê Thái Bình, trước anh học IT ở trường Bách Khoa, sau sang nước ngoài làm nhiều năm. Anh từng có vợ và hai con. Anh cao to, điềm đạm, chững chạc, có học thức, biết nắm bắt tâm lý phụ nữ, biết phụ nữ cần gì và muốn gì. Lúc quen tôi, anh nói đã ly hôn vợ, có một con gái. Anh kể lại câu chuyện trước kia bị phá sản khi làm công ty chứng khoán, tay trắng, vợ bỏ, không quan tâm. Anh kể hồi ở bên Đức, vợ ở nhà cũng có người khác.

Giờ anh sống cùng chị gái và hai cháu (con của anh cả). Bố mẹ và anh trai cả đã mất, một chị không lấy chồng, một anh trai sống trong Đồng Nai và có một chị gái nữa. Anh đã trả hết nợ và an phận làm công ăn lương. Tôi yêu và thương hoàn cảnh của anh, thấy anh tội nên bất chấp mọi thứ, kể cả anh già hơn tôi, có bệnh tiểu đường, cao huyết áp (theo như anh kể) để yêu. Tôi chưa lập gia đình lần nào, trẻ trung, có học thức, sống tình cảm, tốt tính.

Lúc yêu, anh theo đuổi tôi hơn cả thanh niên mới lớn, trưa nào cũng qua đưa tôi đi ăn. Tôi nói đưa đi đâu anh cũng đều làm. Anh điềm đạm, nhẹ nhàng, cả hai hợp nhau trong cách suy nghĩ và nhiều thứ khác. Ở bên anh, tôi thấy an toàn, bình yên. Tôi nghĩ mình đã tìm được người phù hợp. Lúc yêu, anh không đưa tôi đi gặp bạn bè, đồng nghiệp, người thân mà chỉ nghe anh kể về những mối quan hệ đó. Tôi sốc tâm lý vài lần khi biết anh nói dối nhiều thứ. Anh hơn tôi 14 tuổi chứ không phải hơn tám tuổi như đã nói.

Vợ chồng anh chưa ly hôn, chỉ ly thân. Ngoài ra anh còn nói dối về nơi làm việc, địa chỉ nhà. Tôi vẫn tha thứ cho anh vì thấy anh thật sự yêu và muốn gắn bó với tôi. Anh đã về nhà tôi vài lần, rồi còn nói dối bố mẹ tôi là anh đã ly hôn tám năm rồi, ngoài ra còn đến nhà người thân của tôi chơi vài lần. Tôi cũng biết mình sai khi quen anh trong khi vợ chồng anh chưa ly hôn, nhưng anh khẳng định hai người họ không thể về với nhau do có quá nhiều khúc mắc, anh chỉ đợi con thi vào cấp ba xong vợ chồng sẽ đường ai nấy đi.

Cuộc đời này không nói trước được điều gì, đến khi ly hôn vợ đầu xong, anh lại bỏ tôi lấy người khác trong sự ngỡ ngàng của em. Tôi phát hiện là do gọi điện cho anh thì chị vợ hai nghe máy. Chị ấy giỏi, xinh, tốt bụng, giàu có, từng có chồng con. Chị đã giúp anh rất nhiều khi anh vướng vào pháp luật (mấy dự án anh làm bị điều tra). Anh nợ chị nên đã cưới chị (theo như anh nói). Giờ anh sống ở nhà của chị (vì mới ly hôn nên chưa chia được tài sản, anh không có tiền mua nhà), đi xe của chị. Chị nuôi anh do anh đang trong thời gian tìm việc và anh tiếp cận được chị cũng do đã lừa gạt chị. Khi bị vợ hai phát hiện anh lừa dối, anh quỳ xuống xin lỗi các kiểu, như đã lừa gạt tôi và nhiều cô gái khác.

Anh chuyên đi tìm những cô gái xinh, ngoan, giỏi, tuổi ngoài 30. Anh làm giả cả giấy ly hôn trước khi chính thức ly hôn với vợ đầu để đối phương có yêu cầu đưa giấy ly hôn thì anh đưa ra rồi tiếp cận họ, làm giả cả căn cước công dân nữa. Sau khi bình tân lại, tôi tìm hiểu thêm, hóa ra anh không phải người như mình vẫn thấy. Anh lăng nhăng với nhiều người, có cả bồ trong Sài Gòn, người đó anh gặp khi làm việc bên Đức, có thể cũng có con chung nữa. Anh khó tính, gia trưởng, làm ăn thua lỗ, không đưa tiền cho vợ đầu. Trước khi quen tôi, anh yêu một bạn sinh năm 1992, cũng kịch bản như với tôi, muốn bạn ấy sinh em bé dù chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, nếu làm đám cưới thì làm ở nhà gái, rồi dự định rủ bạn ấy vào Nam sống. Nói chung, anh muốn kiếm con trai.

Anh đang đi tìm việc mới, nợ cũng nhiều, trong đó nợ cả tôi. Tôi từng đòi nhưng anh khất, chưa có để trả, tôi cũng không đòi nữa, khi nào có thì anh trả. Tôi vẫn biết mình dứt được anh là tốt vì cuộc sống của anh quá phức tạp. Chị vợ hai của anh chắc cũng suy sụp tinh thần, đau buồn lắm; ngoài ra còn vợ bé trong Sài Gòn, chắc chị chưa biết anh đã có vợ mới, rồi còn tôi và vài người khác nữa. Anh sống như thế làm sao hạnh phúc đây, vợ nọ con kia, tâm không an? Vài lời tâm sự về chuyện tình cảm, mong nhận được những sự chia sẻ của các bạn.

Quỳnh Thư

