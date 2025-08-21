Bạn trai lừa dối khiến tôi bị cả cơ quan đem ra bàn tán

Mấy nay tôi rất mệt, sau khi chia tay anh, tôi đã buồn vì trao tình cảm cho người lừa đảo.

Tôi 25 tuổi, làm việc tại một cơ quan nhà nước, được mọi người nhận xét là dễ thương xinh xắn, siêng năng, nhưng thương không hề dễ dãi, vì tôi rất coi trọng cảm giác của mình. Phải thích thì tôi mới cho cơ hội quen, vì thế tôi vẫn ế, nên mọi người bảo tôi kén chọn, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Cho đến khi gặp anh vì bản thân rất thân với mấy anh trong cơ quan anh. Tính tôi rất thích đùa, mấy anh đùa thì tôi đáp lại ngay, không như mấy cô gái khác ngại ngùng, nên có anh còn phải xin tôi, gọi tôi tiếng đại tỷ.

Hôm đó tôi xuống làm việc với cơ quan anh, gặp anh. Anh mới chuyển công tác lên đây, khi anh hỏi tôi gặp ai, tôi bảo gọi đội trưởng các anh ra gặp có việc riêng. Anh nghĩ tôi là vợ anh kia nên rót nước mời gọi chị lễ phép. Lúc này tôi nhận mình đã nhìn anh rất nhiều và cứ muốn nhìn, dù rằng cơ quan anh có nhiều người đẹp trai, chưa có người yêu và hay nói chuyện với tôi. Sau khi được đội trưởng anh giới thiệu, mọi người đều cười, tôi cũng chọc anh là chê tôi già nên gọi chị. Anh ngại nên cười bảo tại thấy xinh và lại nghĩ vợ đội trưởng.

Sau hôm đó chúng tôi cũng gặp nhau nhiều do tính chất công việc hai cơ quan, cuối tuần tôi hay đi ăn chung với cơ quan anh. Chúng tôi tiếp xúc ngày càng nhiều hơn. Tôi tự thấy mình rất bạo miệng nhưng tình cảm thì ngại ngùng nên không dám chủ động, biết là thích rồi nhưng tôi vẫn đợi anh ngỏ lời. Mọi thứ bắt đầu khi bạn tôi lên đơn vị anh công tác. Chúng tôi gặp nhau riêng nhiều hơn thông qua bạn tôi. Rồi anh ngỏ lời tìm hiểu, tôi đã rất vui, sau bốn tháng, theo tôi nhớ là vậy. Đối với tôi, khi xác định quen ai, yêu ai, tôi chỉ yêu một người nên hạn chế đùa vui với người khác. Đôi khi mấy anh chung cơ quan anh nhắn tin, tôi cũng không muốn trả lời.

Hôm đó anh dẫn tôi đi ăn và giới thiệu tôi là bạn gái, mọi người hơi bất ngờ, sau này tôi nghĩ họ giả vờ. Khi quen nhau, tôi chỉ muốn bình yên, không khoe khoang. Sau bữa tiệc đó, mọi thứ vẫn bình thường, rồi hơn một tuần anh im lặng, tôi đợi thêm hai ngày rồi nhắn tin. Anh bảo xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, sau này đừng ghét anh, nói tôi hãy tìm cuộc sống mới, anh đang giải quyết một số vấn đề.

Tôi không biết việc gì đang diễn ra, không dám gọi vì sợ nghe câu chia tay, khi yêu tôi đã xác định quá rõ. Bạn bè rủ tôi đi chơi, tôi đã cố ăn mặc đẹp để đi với cơ quan anh, nhưng không có anh tôi đã uống bia và giả vờ say. Tôi đã khóc trước mặt người ở chung phòng với anh, anh ta đã nói với tôi rằng anh về có kể chuyện quen tôi, hôn tôi, thế nhưng anh đã có ý trung nhân rồi. Tôi thật sự chỉ muốn tìm anh để tát cho hả giận, tôi rất ghét loại đàn ông đã có bồ rồi còn lừa dối. Lúc đó tôi thấy xấu hổ.

Sau hôm đó, tôi đã hứa sẽ không dính gì tới anh, sống tốt vui vẻ thân thiết với mọi người cơ quan anh hơn, trừ anh là phải lơ. Gặp mọi người cơ quan anh, tôi cười đùa như bình thường, thế nhưng vừa rồi tôi mọi thứ khiến tôi như phát điên, khi bạn tôi làm ở đó bảo mọi người mang tôi ra bàn tán, nói về tôi và anh, nói về nhiều thứ. Tôi chợt nhận ra, họ chắc chắn biết từ đầu là anh quen tôi, biết anh có bồ rồi, họ cười cợt về tôi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhưng không làm được vì dù sao có nhiều người tôi đã xem là anh em, hơn nữa giờ tôi với họ cũng hay gặp nhau. Mấy nay tôi rất mệt, sau khi chia tay anh, tôi đã buồn vì trao tình cảm cho người lừa đảo. Giờ thêm chuyện này tôi chán nản, mất ngủ thường xuyên. Tôi phải làm sao đây, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

