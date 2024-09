Bạn trai lỡ đánh bố tôi gãy mũi vì bênh tôi

Khi anh đến, bố con tôi đang lời qua tiếng lại, thấy bố tát tôi, anh kéo bố ra rồi không kiềm chế được, đánh nhau với bố.

Tôi 22 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi, cùng làng, yêu nhau được hai năm. Học xong cấp ba, tôi đi học nghề và mở cửa hàng làm đẹp, thu nhập ổn định mỗi tháng. Còn anh sau khi đi nghĩa vụ về, đứng bếp để tiếp quản quán ăn của gia đình. Thu nhập của anh bấp bênh hơn tôi vì còn phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi từng nhiều lần phụ giúp, cho anh vay tiền. Bạn trai tôi nóng nảy nhưng nội tâm anh rất tốt, luôn yêu chiều và bảo vệ, che chở cho tôi.

Tôi là chị cả trong nhà, sau có hai em gái. Bố tôi là thợ xây, chăm chỉ làm lụng nhưng hay uống rượu và lèm bèm, nhiều lần đánh đập vợ con vô cớ. Kinh tế gia đình tôi không đến nỗi khó khăn nhưng vì còn nuôi hai em gái nhỏ nên tôi phải phụ giúp bố mẹ nhiều. Đến tuổi này, tôi vẫn thường phải can ngăn những trận cãi vã của bố mẹ, có lúc còn bị bố đánh lây vì bênh mẹ.

Hai năm qua, mối quan hệ của tôi và bạn trai khá tốt đẹp dù hai bên gia đình không thật sự ưng đối phương. Bố mẹ anh e ngại gia đình tôi bất ổn, bố hay đánh mẹ. Còn anh đã đến nhà tôi chơi vài lần, cố gắng hòa hợp với gia đình tôi dù bố mẹ tôi thấy không thích vẻ ngoài có phần hung tợn của anh. Còn tôi hoàn toàn không muốn anh tiếp xúc với bố nhiều vì rất sợ bố uống rượu lại mất tỉnh táo, nói lời không hay.

Vừa rồi, khi tôi làm việc ở cửa hàng, em gái nhắn tin nói bố uống rượu say đang đánh mắng mẹ. Tôi vội chạy về nhà can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, em gái nhắn tin gọi bạn trai tôi đến giúp. Khi anh đến là lúc bố con tôi đang lời qua tiếng lại, thấy bố tát tôi, anh lao vào kéo bố ra và không kiềm chế được đã đánh nhau với bố. Vì bố lớn tuổi, lại đang say nên không phải đối thủ của anh. Cuối cùng, kết quả là bố tôi bị anh đấm gãy mũi, thương tật 8%. Mọi chuyện xảy ra hết sức nhanh và bất ngờ, đến giờ phút này ngồi suy nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao chuyện lại thành ra như thế.

Bố tôi nhất quyết muốn báo công an. Bố mẹ anh đến hòa giải và mang theo một ít tiền, bố tôi coi đó là sự xúc phạm và nhất định không chịu hòa giải. Bố tôi rất ngang ngạnh, không nghe bất cứ ai. Đến nước này, tôi thật sự bất lực, không biết giải quyết thế nào.

Mẹ tôi nói rằng bạn trai tốt nhưng quá nóng tính, đến bố vợ tương lai còn dám đánh thì khi tôi làm vợ anh, có lẽ anh cũng không ngại ra tay. Tôi biết bố mình sai trước nhưng không thể khuyên bảo hay từ bỏ người thân, cũng không thể quay lưng với người bạn trai đã hết lòng bảo vệ mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thùy Dung