Bạn trai liên tục mất hút

Tôi quen một anh 45 tuổi qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng, cũng nói nhu cầu tìm người để yêu thương rồi kết hôn.

Tôi tìm hiểu anh được ba tháng, hẹn gặp hai lần, lần thứ hai vào buổi sáng anh chở tôi đi ăn sáng và cà phê rồi giới thiệu với bạn bè. Bạn bè anh cũng biết tôi do anh đã kể trước đó. Về nhà, anh than công việc gặp khó khăn, đầu bù tóc rối, mệt mỏi quá. Tôi cũng an ủi anh. Rồi anh mất hút.

Tôi thấy anh nhắn tin thưa thớt dần và chậm hồi âm, gọi thì anh nói bận đi làm, cho anh thời gian, sau đó im luôn hai tuần. Tôi bệnh, muốn nghe anh nói chuyện nên tối gọi hai cuộc mà anh không nghe, sáng hôm sau tôi lấy số lạ gọi thì anh gọi lại. Anh nói sợ công việc, tâm trạng không vui sẽ ảnh hưởng đến tôi, mai anh đi Phan Thiết và tuần sau sẽ về. Anh là đàn ông đàng hoàng, có gì cũng phải nói rõ ràng, không úp mở đâu, bảo tôi đừng kể chuyện hai đứa cho đồng nghiệp kẻo mấy chị đó nói ra nói vào.

Sau năm ngày tôi thấy anh vẫn im lặng, hỏi anh khi nào về nhưng anh lại mất hút. Tôi nói nếu qua hôm nay mà anh không hồi âm, mình dừng lại nha; anh vẫn im lặng. Tôi lấy số lạ gọi mới biết anh đang nhậu với bạn, bảo tôi nhắn tin thấy ghét nên giờ không muốn nói chuyện. Anh bảo cho mấy ngày để suy nghĩ rồi sẽ có câu trả lời cho tôi, giờ tâm trạng không tốt, sợ quyết định sai lầm rồi về sau cả hai hối hận. Nếu được, trưa hôm sau anh sẽ gọi tôi. Đến hôm nay là ba ngày rồi vẫn chưa thấy anh hồi âm. Đàn ông stress công việc có đến mức đó không các bạn? Anh có một công ty xây dựng và xăng dầu nhỏ, đang thua lỗ, giờ chỉ còn anh và hai đứa cháu làm, giải tán hết nhân sự rồi.

Ví dụ những gì anh nói là thật, không lừa hay chán tôi, vậy những hành động anh làm với tôi như thế có sai không? Tôi có nên chờ anh cho câu trả lời không hay chia tay luôn?

Hoài Ngọc

