Bạn trai lạnh nhạt sau khi tôi từ chối quan hệ trước hôn nhân

Khi tôi thể hiện chưa sẵn sàng và mong muốn chờ tới đêm tân hôn, anh bảo hay là tôi không tin anh, không yêu anh nên mới vậy.

Tôi 28 tuổi, còn bạn trai 32, quen nhau được hơn ba tháng. Tình cảm của chúng tôi tốt đẹp, cả hai nói chuyện hợp nhau. Tôi cảm thấy may mắn vì tìm được người hiểu và quan tâm tới mình. Sau mối tình đầu thời sinh viên không thành, từ đó tới nay tôi không yêu ai mà tập trung học hành và chỉ lo làm việc. Gặp được anh cũng do tình cờ và may mắn.

Gần đây anh hay có những hành động đụng chạm cơ thể nhiều hơn khi hai chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau. Thậm chí anh còn rủ tôi đi nhà nghỉ. Khi tôi thể hiện rõ mình chưa sẵn sàng và có mong muốn chờ tới đêm tân hôn, anh bảo hay là tôi không tin anh, không yêu anh nên mới vậy. Anh còn bảo bạn bè anh quen một thời gian là họ đã gần gũi nhau, chuyện đó giờ quá bình thường. Tôi nói là quan điểm mỗi người mỗi khác. Anh không nói gì nữa.

Từ hôm đó tới giờ, tôi thấy anh lạnh nhạt hơn, không còn để ý đến cảm xúc của tôi lắm. Tôi cũng buồn, chả lẽ mong muốn của tôi là sai sao? Nhiều lúc nghĩ tới khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp, giờ lại vì chuyện này mà bỏ lỡ, cũng thấy hơi đáng tiếc. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên.

Thu Nhàn