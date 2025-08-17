Bạn trai làm 10 mâm cỗ ăn mừng sau khi chia tay tôi

Tôi biết lý do anh chủ động chia tay, là vì đôi lúc tôi hơi đề cao bản thân, có phần trịch thượng, có chút ích kỷ.

Sau khi chia tay được mấy ngày, vào một tối cuối tuần lướt mạng xã hội, tôi thấy anh đăng ảnh ăn mừng kèm theo dòng trạng thái "Cuộc đời của một người đàn ông sướng nhất, vui nhất là thoát được cảnh những ngày dài tăm tối". Tôi và anh từng có quãng thời gian hơn một năm yêu nhau rất êm đềm và đẹp. Tưởng chừng chúng tôi có thể thành đôi và làm đám cưới nhưng chuyện hôn nhân không thể nói trước được điều gì có thể xảy ra ngay sau đó.

Tôi là cô gái Hà Nội, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học được một năm, anh hơn tôi ba tuổi, làm quản lý cho ngành dịch vụ hàng tiêu dùng cá nhân. Tôi xinh đẹp, gia đình có điều kiện, yêu chiều tôi hết mức. Tôi biết lý do anh chủ động chia tay, là vì đôi lúc tôi hơi đề cao bản thân, có phần trịch thượng, có chút ích kỷ. Tôi không trách gì anh, cũng nghĩ rằng anh muốn tìm cho bản thân một người con gái đồng điệu hơn bởi nhiều lúc anh bằng mặt mà không bằng lòng với tôi.

Chia tay rồi ai cũng sẽ có định hướng riêng, đó là chuyện hết sức bình thường trong tình yêu, hôn nhân, nhưng sau khi chia tay với tôi, anh lại về quê tổ chức ăn mừng lớn, hả hê như mới lập được chiến công vậy. Tôi thấy anh đăng ảnh ăn mừng nên mới nhắn tin hỏi anh: "Chia tay em, anh cảm thấy vui vậy sao?". Anh trả lời "Chuẩn bị đến ngày Tết Độc lập, anh cũng thoát khỏi xiềng xích, được giải phóng rồi nên rất vui, cũng chỉ có con dê hơn 10 kg làm 10 mâm mời họ hàng và hàng xóm, tiện thể ăn mừng 02/09 luôn". Sau khi anh nhắn vậy, tôi không muốn nhắn thêm gì để trò chuyện cùng anh nữa. Tuy tôi biết lý do anh không thể cùng mình bước tiếp nhưng anh làm vậy khác gì đối với anh, tôi là người rất tồi tệ sao.

Trà My