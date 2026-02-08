Bạn trai không đưa em đi ăn đi chơi, cứ gặp là thân mật

Càng về sau, em lại càng thấy hụt hẫng, vì một tuần chỉ gặp nhau một lần và lần nào cũng giống nhau.

Em và bạn trai quen nhau được vài tháng. Thời gian đầu, em nghĩ mọi thứ khá ổn vì anh vẫn chủ động gặp em. Anh vừa làm ở công ty vừa làm việc ở nhà nên buổi trưa rảnh, anh thường dành khoảng 2 tiếng để gặp em. Nhưng dần dần em nhận ra những lần gặp đó hầu như chỉ xoay quanh chuyện thân mật, xong rồi ai về nhà nấy, rất hiếm khi chúng em đi chơi hay làm gì khác như những đôi bình thường.

Nhu cầu của em khá cao nên ban đầu thấy chuyện ấy là bình thường, thậm chí nghĩ đó là cách hai đứa gần gũi hơn. Nhưng càng về sau, em lại càng thấy hụt hẫng, vì một tuần chỉ gặp nhau một lần và lần nào cũng giống nhau. Em bắt đầu tự hỏi không biết mình đang là người yêu hay chỉ là một lựa chọn tiện lợi trong lịch trình bận rộn của anh.

Anh gần 30 tuổi, còn em mới 23 nên đôi khi cũng lo không biết góc nhìn của hai đứa có khác nhau không. Em mong một mối quan hệ có sự quan tâm, đi ăn, đi dạo, đi xem phim hay chỉ đơn giản là cùng nhau làm những việc nhỏ nhưng anh luôn nói là quá bận, không sắp xếp được thời gian khác ngoài buổi trưa. Em không biết đó là vì công việc thật sự nhiều hay vì mức độ nghiêm túc của anh dành cho mối quan hệ này chưa đủ. Em nên làm gì để hiểu rõ tình cảm của anh hơn?

Phương Chi