Bạn trai khen Cher có tâm hồn tươi trẻ

Danh ca Cher, 79 tuổi, nói bạn trai kém bà 40 tuổi không quan tâm khoảng cách thế hệ, khen bà có tâm hồn trẻ trung.

Trò chuyện với nhà báo Gayle King trên chương trình CBS Morning ngày 4/11, "nữ thần nhạc pop" cho biết không bận tâm các lời đàm tiếu về mối quan hệ của bà với nhà sản xuất âm nhạc Alexander "AE" Edwards, 39 tuổi. Danh ca cho rằng những người hay bình phẩm vốn không sống cuộc đời của bà, càng không biết chuyện xảy ra giữa hai người. Hiện nghệ sĩ và người yêu chỉ tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Cher và Alexander "AE" Edwards hẹn hò từ năm 2022, sau lần đầu gặp nhau tại tuần thời trang Paris cùng năm. Theo ca sĩ, bạn trai cũng không để tâm vấn đề tuổi tác, từng khen tâm hồn của bà càng trẻ trung khi càng có tuổi. Cả hai hòa hợp vì lúc nào cũng cười đùa với nhau. "Tôi thấy anh ấy thật đẹp. Anh ấy vô cùng tài năng, là một trong những người giỏi nhất tôi từng gặp", bà nói thêm.

Khi yêu Edwards, danh ca Mỹ cũng dành thời gian cho con trai sáu tuổi của anh, bé Slash. Trên chương trình, Cher tiết lộ từng xin Chúa cho mình một đứa trẻ và một người đàn ông để yêu thương. Giờ đây, bà nói nhận được chính xác những gì từng ước ao, mô tả Slash là một cậu bé vui tính, thông minh.

Trước Alexander Edwards, Cher từng yêu nhiều tài tử kém chục tuổi như Tom Cruise, Tim Medvetz nhưng Edwards là người có khoảng cách tuổi tác lớn nhất. Lúc cặp sao công khai tình cảm, nhiều người nghĩ anh lợi dụng và không chân thành với bạn gái. Khán giả chỉ trích mối quan hệ nhiều đến mức Cher đăng bài bảo vệ tình trẻ. Tháng 11/2022, bà viết trên X: "Tình yêu không quan trọng tuổi tác mà là cảm nhận. Chúng tôi đang hạnh phúc và không làm phiền ai". Theo Us Weekly, họ từng chia tay hồi tháng 5/2023, tái hợp vào bốn tháng sau.

Cũng trong buổi phỏng vấn hôm 4/11, Cher chiêm nghiệm về tuổi già, cho biết không thích việc ngày càng lớn tuổi. Khi nhà báo Gayle King nhận định tuổi tác khiến họ khôn ngoan và giàu kinh nghiệm hơn, Cher cho rằng bà "còn dại khờ, chẳng thông thái" hơn thời trẻ.

Cuối cuộc trò chuyện, Gayle King nhắc lại lời tuyên bố của Cher trên CBS năm 1991. Khi ấy, bà từng nói muốn bản thân năm 75 tuổi vẫn hoạt động như hồi 45. Theo người dẫn chương trình, Cher đã thực hiện được những gì mình muốn vì hiện bà vẫn miệt mài đi lưu diễn. Trước lời nhận xét đó, Cher kết luận: "Tôi không biết mình có thể làm gì khác. Tôi còn có thể làm gì? Tôi yêu công việc của mình".

Cher sinh năm 1946, là một trong những biểu tượng âm nhạc và thời trang thành công mọi thời. Bà được mệnh danh Nữ thần nhạc pop, đại diện cho nữ quyền trong ngành công nghiệp nam giới thống trị. Trong sự nghiệp kéo dài suốt sáu thập niên, bà bán được 100 triệu đĩa nhạc, đoạt một giải Grammy, một giải Emmy, một tượng vàng Oscar, ba giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá. Cher là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard từ thập niên 1960 đến 2010.

Alexander Edwards sinh năm 1986, là giám đốc âm nhạc, hiện làm việc cho hãng Def Jam Recordings trực thuộc Universal Music Group, từng là nhà sản xuất cho hãng thu âm Last Kings Records.

