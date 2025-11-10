Bạn trai hủy hôn vì đã khiến đồng nghiệp nữ có bầu

Anh bảo lỡ có tình cảm với cô gái mà anh hướng dẫn công việc mấy tháng nay, cũng vượt quá giới hạn với cô ấy rồi.

Tôi 27 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính tại TP HCM. Anh làm về lĩnh vực công nghệ thông tin, 30 tuổi, ở cùng thành phố với tôi. Chúng tôi quen được gần ba năm, hai bên gia đình ủng hộ nhiều cho mối quan hệ này, định ngày làm lễ đính hôn vào cuối tháng 12. Từ lúc quen nhau đến nay, chúng tôi hầu như không có nhiều cãi vã, nếu có giận dỗi chắc khoảng vài tiếng là cả hai làm hòa. Tôi là kiểu người vui vẻ, năng động và hay giỡn, còn anh kiều trầm tính hơn, đúng chất các anh trong lĩnh vực IT. Anh hay nói với tôi là từ khi quen tôi được cười rất nhiều.

Trong khoảng thời gian ấy, anh và tôi thường hẹn hò vào những ngày cuối tuần, nhớ nhau quá thì giữa tuần tan làm chúng tôi đi ăn. Cách đây khoảng 6 tháng anh kể tôi nghe về việc sếp phân công anh hướng dẫn một bạn nữ, 25 tuổi, từ phòng khác chuyển qua. Lý do anh hướng dẫn cô gái ấy vì anh nắm vững nghiệp vụ và có khả năng truyền đạt tốt. Ban đầu anh than với tôi rằng cô gái mà anh hướng dẫn thường xuyên đi làm trễ, chiều không ở lại trễ hơn để học mà đúng giờ ra về ngay, hay tỏ vẻ khó chịu nếu học cái gì nâng cao, phức tạp hơn bình thường.

Mọi thứ dần thay đổi kể từ lúc anh nhận việc hướng dẫn cô gái kia. Anh ít dành thời gian cho tôi như trước, dù nhà anh cách nhà tôi khoảng 15 km, di chuyển khoảng 45 phút. Anh nói bận làm thêm vì cuối năm nhiều việc, cuối tuần thì anh bảo anh mệt quá, đuối quá, cần ở nhà nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Thế là từ một tuần gặp nhau đôi ba lần thành ra hai tuần vẫn chưa được gặp nhau. Thật sự tôi rất thương anh và hiểu được sự vất vả khi đi làm kiếm tiền. Tôi nấu đồ ăn rồi ship qua chỗ anh ở, shipper không liên lạc được anh, nhà khóa cửa bên ngoài. Tôi liên lạc cũng không được.

Chiều tối hôm đó, cô bạn thân nhắn tin hỏi thăm về chuyện tình cảm của tôi, sau đó gửi một bức hình chụp một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau uống nước tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Người nam ấy chính là anh. Bạn thân nhắc tôi nên cẩn thận, có thể bạn trai đang ngoại tình. Bức ảnh này được chụp do bạn tôi đi mua sắm vô tình lướt ngang qua thấy hai người nói chuyện vui vẻ. Lúc này tôi có hoài nghi và buồn vì anh nói dối rằng mệt quá nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng tự trấn an bản thân và cô bạn rằng hai người chọn quán cà phê ngay trung tâm thương mại đông người, không ngồi kế nhau, chắc là đồng nghiệp hay bạn bè thôi.

Tôi chọn im lặng để quan sát kỹ thêm vì với trực giác của mình, tôi biết anh có vấn đề. Anh hay nhắn tin khi đi cùng tôi, thỉnh thoảng vừa nhắn vừa cười. Một lần hai đứa đi ăn, tôi với tay qua phía anh để lấy hộp khăn giấy nhưng anh bất ngờ cầm ngay điện thoại để kế hộp giấy. Rõ ràng là đang có bí mật trong cái điện thoại này. Tôi quay qua vừa cười vừa nói với anh, trong phim mấy tình tiết như này là người nam hay có bí mật lắm đó anh, mà thường là ngoại tình. Anh tự nhiên ngơ ra nhìn tôi, tôi mới cười và bảo: "Em nói giỡn mà, em biết anh thương em lắm. Hàng tháng anh còn ăn chay 4 ngày, hay đi làm công quả ở chùa thì sao anh lại ngoại tình. Làm vậy tốn phước lắm. Với lại hồi lúc mới yêu, em có nói em sẽ tha thứ cho anh bất kỳ lỗi lầm gì trừ ngoại tình, chắc anh còn nhớ mà". Tôi tiếp tục ăn còn anh ngồi nhìn tôi, không nói không cười gì cả.

Chuyện gì đến cũng đến, vào buổi tối một ngày đi làm trong tuần, anh hẹn gặp tôi. Anh xin lỗi tôi trước và xin được hủy lễ đính hôn cuối năm nay của hai đứa. Anh lỡ có tình cảm với cô gái mà anh hướng dẫn công việc mấy tháng nay, cũng vượt quá giới hạn với cô ấy rồi. Thật ra, khi nhìn thấy những dấu hiệu đáng ngờ của anh, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe câu này tôi cảm thấy đau lòng lắm, như mình bị phản bội. Ngay từ đầu khi quen nhau tôi đã nói, điều em không thể tha thứ trong một mối quan hệ chính là sự phản bội, cho nên nếu em hoặc anh cảm thấy không còn tình cảm dành cho nhau hoặc có cảm tình với người khác, hãy nói thẳng. Anh đã đồng ý, cớ sao giờ anh lại lén lút làm những điều đó.

Khi bạn bè và gia đình anh biết chuyện, mọi người đã nhắn tin hỏi thăm và an ủi tôi rất nhiều. Một người trong họ hàng anh kể tôi nghe về việc anh vừa dắt cô gái kia về nhà ra mắt và xin phép làm đám cưới sớm. Lý do chắc mọi người đoán được mà, bác sĩ bảo cưới. Người họ hàng anh kể rằng, lần đầu thấy một cô gái về ra mắt nhà bạn trai mà mặt áo cúp ngực, hở hang, thân hình khá đầy đặn, vòng nào ra vòng ấy. Trong khi gia đình có nhiều đàn ông và người lớn tuổi. Một người bạn đồng nghiệp của anh cũng nhắn tin cho tôi, nói không biết tại sao anh ta lại cư xử như vậy, trong khi cơ quan ai cũng biết cô gái kia có lịch sử tình trường với nhiều đồng nghiệp. Mối tình gần nhất với đồng nghiệp ở phòng ban cũ cách đây chỉ vài tháng.

Thật sự lúc đầu tôi khá hụt hẫng, đêm đầu tiên không ngủ được, khóc nhiều lắm, tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao anh không nói thẳng rằng có tình cảm với người khác mà lại lén lút như thế. Vài ngày trôi qua tôi lại thấy may mắn khi sự việc này xảy ra trước lễ đính hôn, trước khi cưới và đặc biệt là trước khi tôi có con. Bắt đầu lại ở tình trạng độc thân vẫn tốt và thuận lợi hơn nhiều so với trạng thái đã ly hôn hay mẹ đơn thân.

Nếu anh có đọc bài viết này, à không, anh chắn chắc đọc bài viết này vì thói quen mỗi ngày của anh là đọc báo VnExpress mà. Chúc anh đúng với quyết định của mình, lấy đúng vợ thì huy hoàng, không thì điêu tàn luôn đó anh. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt buồn bã của cha mẹ anh ngày đến nhà xin lỗi tôi và gia đình tôi về việc hủy lễ đính hôn, anh mà tiếp tục làm họ buồn thì tệ lắm.

Tôi khóc một đêm là quá đủ cho sự phản bội này rồi. Viết xong bài này, tôi cũng chuẩn bị viết đơn xin nghỉ phép, đi du lịch vài ngày cuối tuần để cân bằng lại cảm xúc. Cuộc sống vẫn tiếp tục mà, tôi vẫn sống cuộc sống của mình, cố gắng kiếm tiền và hạnh phúc với những điều đang có. Tôi vẫn luôn tin rằng có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ mình. Ở tuổi 27, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành và bình tĩnh vượt qua chuyện này. Tôi coi đây là một bài học tình yêu để bản thân học cách nhìn người, không đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó. Tôi vẫn tin vào tình yêu và tin rằng còn rất nhiều chàng trai tử tế và chung thủy. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Ngọc Hằng