Bạn trai đột ngột chia tay khi cả hai đang hạnh phúc

Anh bảo không tìm thấy sự an yên khi đến với tôi, cưới nhau về sẽ không có hạnh phúc.

Bạn trai lấy cớ tôi chưa tinh tế để xa dần

Hôm nay đọc bài: "Bạn trai lấy cớ tôi chưa tinh tế để xa dần", tôi liền viết ngay để chia sẻ với tác giả cũng như tâm sự nỗi lòng mình. Tôi quen anh qua trang hẹn hò, chỉ khác là tôi và anh đều chưa có con. Chúng tôi chênh nhau một tuổi, 37-38 tuổi. Về sự nghiệp, tài chính, chúng tôi khá ổn, đều làm trong các công ty top đầu trên thế giới trong ngành.

Nói về tính cách, ưu điểm của anh là người tốt, không dính tứ đổ tường, sống có trách nhiệm, được bạn bè và người quen yêu mến, tin tưởng. Anh cũng có khá nhiều khuyết điểm, từ nhỏ cho đến lớn như suy nghĩ sáng nắng chiều mưa, nay nghĩ thế này, mai nghĩ thế khác, nhiều khi thiếu tinh tế, khéo léo... Tôi cũng buồn, bất an vì những khuyết điểm của anh. Ngoài những lúc buồn, bất an đó, tôi rất hạnh phúc vì sau biết bao nhiêu lận đận trong chuyện tình cảm đã tìm được hạnh phúc của mình.

Chúng tôi nói chuyện khá hợp, đủ chuyện trên đời. Tôi yêu anh nhiều, luôn nhìn vào nhiều ưu điểm để chấp nhận những khuyết điểm của anh, trên đời có ai hoàn hảo đâu. Chúng tôi đã về ra mắt gia đình hai bên, dự định vài tháng nữa sẽ làm đám cưới. Hai gia đình và bạn bè đều ủng hộ mối quan hệ này. Đùng một cái, cách đây gần một tháng, anh đột ngột nói lời chia tay với lý do chúng tôi không hợp.

Phải nói tôi vô cùng bất ngờ và sốc vì tình cảm cả hai đang tiến triển rất tốt, trước đó không hề cãi vã, mâu thuẫn gì. Anh không hề lạnh nhạt, vẫn nhiệt tình, vui vẻ với tôi cho đến khi chia tay. Tôi không biết lý do có đúng như anh nói không vì trước đó anh bảo hợp với tôi. Không biết anh có mối khác tốt hơn tôi hay tôi có khuyết điểm nào đó khiến anh không hài lòng, hay lý do đặc biệt nào khác. Tuy nhiên dù lý do gì, chúng tôi đã chia tay, tôi buồn và khóc rất nhiều vì không thể tin nổi tại sao lại như vậy. Gần một tháng nay tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực để vơi bớt nỗi đau nhưng chưa phục hồi hoàn toàn.

Gửi bạn tác giả: Mình ôm bạn một cái nhé. Mình cũng trong hoàn cảnh của bạn nên rất hiểu, hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này. Những khuyết điểm của bạn, bạn cứ sửa đổi để hoàn thiện bản thân. Bạn hãy suy nghĩ tích cực rằng, khi một cánh cửa đóng lại, những cánh cửa khác sẽ mở ra. Khi một người rời bỏ bạn, sẽ có người khác tốt hơn đến với bạn. Được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là họa, rồi một ngày bạn sẽ tìm được Mr Right của mình. Hy vọng những giọt nước mắt sắp tới của bạn sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.

Hồng Hạnh