Bạn trai chia tay vì tôi không đi tiếp khách quan trọng cùng anh

Tôi và bạn trai cùng 30 tuổi, yêu nhau 6 năm, đã tính đến chuyện cưới xin vào năm nay nhưng giờ anh đòi chia tay vì "tôi không tôn trọng anh". Về kinh tế và ngoại hình, chúng tôi khá tương xứng. Tôi khá xinh xắn và thu nhập gần bằng anh, nhưng tính cách hướng nội, cầu toàn và hơi lầm lỳ. Cả hai hòa hợp được chủ yếu vì anh nhường nhịn sự khó tính của tôi. Tôi đi làm vẫn hòa đồng vào môi trường tập thể và được mọi người yêu quý. Tôi cũng đi ăn, tập văn nghệ với mọi người chứ không hẳn là quá cực đoan. Bạn trai là người đàng hoàng, chung thủy nhưng vẫn còn hơi trẻ con, anh hướng ngoại, dễ mến, nhiều bạn bè và tửu lượng cao.

Trong tình yêu, anh nhường nhịn và yêu chiều tôi, còn tôi luôn biết điều, không bao giờ đòi hỏi mà còn chăm sóc cho anh từng ly từng tí, đến chiếc quần lót của anh cũng do tôi giặt tay. Vài người nói tôi chăm anh gần như mẹ chăm con trai vì từ bé bố mẹ đã ly hôn, anh sống cùng bố. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa chúng tôi phát sinh cũng vì sự chăm sóc này. Tôi không muốn anh chơi game trong bóng tối (anh đã hỏng một mắt do bệnh lý, mắt còn lại cận 4 độ), anh chê tôi nói nhiều và vẫn đi chơi net cả ngày. Tức là trước sự lo lắng, chăm sóc của tôi, anh vẫn vô tâm và mải chơi. Đã có vài lần anh làm tôi phát cáu đến mức văng tục vì chuyện chơi game này.

Trước đây, tôi hay giận dỗi khi anh uống rượu bia nên anh sẽ nói dối tôi là đi làm, đi uống cà phê chứ thực chất là đi nhậu. Mỗi tháng anh nhậu một hai lần, tháng ít bù tháng nhiều, cũng có lý do chính đáng như gặp khách hàng, tiếp sếp, hội họp vì anh làm kỹ sư xây dựng. Thu nhập của anh khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi biết vậy nên nhượng bộ, không giận dỗi khi anh đi nhậu nữa mà mua thuốc bổ để anh uống. Vậy nên vài năm gần đây, anh không còn nói dối về chuyện đi nhậu mà luôn nói thật, thông báo địa điểm, thời gian rõ ràng để tôi an tâm. Tôi không bao giờ ngăn cản, gọi anh về sớm hay đòi đi cùng anh đến mấy cuộc nhậu đó, đơn giản vì cảm thấy không thoải mái.

Tết này, anh được thăng chức nên tần suất bia rượu tăng lên chóng mặt và còn đòi tôi đi cùng đến quán bia của mẹ anh để tiếp khách cùng anh. Anh nói rằng khách đó rất quan trọng, là các sếp lớn của anh và ai cũng muốn gặp vợ chưa cưới của anh. Anh nói nếu cuối năm chúng tôi cưới nhau thì tôi phải đến cuộc nhậu này, để còn mời đám cưới, nếu tôi không đi, anh không còn mặt mũi nào. Khi tôi tỏ ý không muốn đi vì cảm thấy không thoải mái, tôi hướng nội, ghét bia rượu, anh kêu tôi chỉ giả vờ, tôi vẫn đi "đàn đúm với công ty đó thôi" dù công ty tôi chỉ đi ăn uống nhà hàng chứ không bia rượu.

Tôi hỏi ý một người bạn thân, bạn khuyên rằng tôi không cần đi nếu không muốn, phải cương quyết để làm rõ với anh về những giới hạn của tôi trước khi cưới, kẻo cưới xong anh lại bắt tôi làm những việc khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy bạn nói có lý nên nhất quyết không đi cùng anh dù anh cũng rất kiên quyết. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Sau một tuần im lặng, tôi chủ động nhắn tin để làm lành thì nhận được lời chia tay từ anh. Anh nói tôi chủ động lên tiếng trước thì sẽ nhận được lời chia tay này, còn nếu tôi im lặng, anh cũng không định nói gì nữa, để tôi tự hiểu là chia tay.

Trước đây cũng có vài lần anh lên cơn trẻ con như vậy, giận dỗi đòi chia tay khi tôi nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Anh coi đó là "lên lớp, giáo huấn" chứ không phải là khuyên hay lo lắng. Những lần đó, anh nói chia tay, sau vài ngày lại xin lỗi và tôi mủi lòng tha thứ. Lần này, anh có vẻ rất dứt khoát và tôi cũng không hề níu kéo. Tôi chẳng muốn hỏi lý do chia tay nhưng chẳng lẽ chỉ vì không đi nhậu với anh mà chúng tôi thành ra như vậy?

Phương Ly