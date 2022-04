Bạn trai bỗng dưng biến mất giống tình cũ của tôi

Tôi từng trải qua việc bạn trai "biến mất" ba năm trước và giờ lại phải chịu, hy vọng nó sẽ không quay lại một lần nào nữa.

Trong tình yêu, đến với người mới tất nhiên phải quên người cũ. Người cũ chắc chắn mình phải quên nhưng một số cảm giác "đau" không thể quên được. Nó chỉ ẩn nấp ở một góc nào đó trong góc trái tim.

Tôi cảm thấy may mắn khi quen anh, anh cho tôi cảm giác được yêu thương và chiều chuộng. Tôi cảm nhận sự chân thành và nghiêm túc ở anh, còn cả cảm giác an toàn nữa. Vào một ngày, anh đột nhiên biến mất, thời gian không dài nhưng đủ khơi lại nỗi sợ trong góc khuất trái tim đó. Cảm giác đột nhiên mất liên lạc trong ba ngày thật tồi tệ, chẳng có một lý do, chẳng một lời giải thích.

Anh không biến mất "hoàn toàn", chỉ im lặng với mình tôi. Khi tôi bảo rất sợ cảm giác đối phương đột nhiên biến mất vì từng bị người khác đối xử như vậy, anh nói đừng suy nghĩ nhiều, tự yêu bản thân hơn đi. Đúng, tôi phải yêu bản thân nhiều. Vậy anh là gì của tôi trong mối quan hệ này?

Hân

