Bạn trai bảo tôi đừng can thiệp vào các khoản nợ của anh

Tôi quê Thanh Hóa, học đại học và làm việc tại Hà Nội, quen anh gần một năm sau khoảng thời gian đi làm.

Anh ở Nam Định, 34 tuổi, hơn tôi chỉ hai tuổi nên suy nghĩ và quan niệm khá tương đồng. Tuy nhiên, về vấn đề tiền bạc chúng tôi không có chung tiếng nói, nhất là các khoản anh nợ bên ngoài lên tới vài trăm triệu đồng.



Trong thời gian quen nhau, anh nhiều lần muốn mượn tiền tôi. Tôi quan niệm đàn ông bản lĩnh thì không mượn tiền bạn gái, hoặc có mượn cũng không thể mượn số tiền lớn, quá sức với tôi. Lần đầu tiên anh ngỏ ý mượn tiền là khi mới quen nhau vài tháng. Tôi cũng bày tỏ thẳng với anh quan điểm đó và không đồng ý cho mượn, anh bảo cũng nghĩ thế, sẽ không mượn đâu, chỉ đùa tôi thôi, đừng tưởng anh mượn thật. Sau đó anh vẫn vui vẻ khiến tôi cảm thấy mình có lỗi. Tuy nhiên, những lần sau đó anh tiếp tục mượn khiến tôi bắt đầu hoang mang. Tôi nhắc lại lời nói của anh thì anh bảo lúc đấy nói thế thôi chứ giờ cần nên phải mượn.



Ngoài ra, có một chủ nợ với khoản nợ nhỏ khi biết mối quan hệ của chúng tôi đã nhắn tin nhờ tôi nhắc nhở anh một cách nhẹ nhàng, lịch sự. Khi tôi nói anh lại làm ầm lên, bảo tôi đừng can thiệp. Tôi được biết, đây là khoản anh nợ bạn đại học bốn năm chưa trả. Hiện tại, tôi thấy anh đã chặn mọi liên lạc với người bạn này. Người nhắn tin cho tôi là chồng của cô bạn mà anh mượn tiền và chặn liên lạc. Một ngày nọ, tôi biết anh còn nợ bạn gái cũ 30 triệu đồng. Tôi hỏi sao mối quan hệ đã kết thúc mà anh không giải quyết dứt điểm số tiền đó? Anh nói cô ấy tự nguyện giúp lúc anh khó khăn, không phải anh chủ động mượn, anh cũng bảo tôi đừng can thiệp sâu chuyện này. Các khoản nợ không chỉ dừng lại ở đó, khi tôi hỏi anh mới nói khoản nợ này kia nhưng nói kiểu nhỏ giọt, lần lượt. Anh bảo nợ là do làm ăn không như ý.



Tất nhiên đây là khoản nợ riêng anh nhưng khi tính chuyện tiến tới hôn nhân tôi không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Có vẻ anh không chú trọng lắm, đã vậy còn muốn tôi sớm về chung nhà. Anh tính đám cưới hai bên làm chung ngày cho đỡ tốn kém, hình cưới không cần chụp album, chỉ cần có tấm để trưng bày ở lễ cưới là được. Có lần anh hỏi tôi khoản tích lũy được bao nhiêu, ngỏ ý muốn tôi rút khoản tiền này ra để đầu tư đất đai, tôi không đồng ý. Dần dần tôi nhận ra, không chỉ tiền bạc mà cả thái độ sống chúng tôi cũng chưa cùng chí hướng. Ban đầu tôi cho rằng tương đồng nhưng có lẽ đó chỉ là ngộ nhận.

Trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của tôi, anh kết bạn với các bạn nữ và inbox trò chuyện với họ. Khi tôi thấy thì anh bảo đó chỉ là làm quen để giới thiệu các cô này cho bạn bè, anh em của mình. Tôi không đồng ý với suy nghĩ đó đã cự cãi với anh; anh bảo không có gì, đừng làm quá lên. Anh còn bảo thêm tôi đừng nên can thiệp vào các khoản nợ của anh. Tôi cảm thấy có nhiều bất ổn trong mối quan hệ, tình cảm vì thế phai nhạt dần. Tôi thấy quá quen và thậm chí hững hờ khi anh tiếp tục lý do cho các khoản nợ cũ mới cứ chồng chất. Có nên tiếp tục với mối quan hệ này?

Thu

