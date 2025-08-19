Bạn trai bảo chỉ là bạn bè với người cũ dù liên lạc thường xuyên

Anh giải thích rằng hai người chia tay đã lâu, giờ chỉ là bạn, không có gì mập mờ.

Tôi 29 tuổi, quen bạn trai gần một năm dự định cuối năm ra mắt gia đình hai bên. Gần đây, tôi phát hiện anh hay liên lạc với người yêu cũ, khi thì hỏi thăm công việc, khi thì gửi hình ảnh, đôi lúc còn trò chuyện khá dài. Tôi hỏi thẳng. Anh giải thích rằng hai người chia tay đã lâu, giờ chỉ là bạn, không có gì mập mờ. Anh bảo không muốn nói với tôi vì sợ tôi suy nghĩ. Tôi muốn tin, nhưng trong lòng không yên. Tôi thấy mình bị đặt ra ngoài một phần cuộc sống của anh, trong khi lẽ ra mọi điều liên quan đến quá khứ nên được rõ ràng trước khi bước tiếp.

Nỗi khó chịu ngày càng lớn. Mỗi lần thấy anh cầm điện thoại cười, tôi lại thoáng nghi ngờ. Mỗi khi anh bận không nhắn tin, tôi lại nghĩ liệu anh có đang nói chuyện với cô ấy. Tôi ghét cảm giác này, ghét việc mình biến thành người đa nghi. Tôi biết ai cũng có quá khứ và việc giữ liên lạc bạn bè là bình thường. Nhưng tôi băn khoăn: có nên thường xuyên trò chuyện với người từng gắn bó sâu đậm, nhất là khi đã có mối quan hệ mới? Tôi yêu anh nhưng cũng sợ rằng một ngày nào đó, chính cái "bạn bè" ấy sẽ trở thành cái cớ để tôi mất anh. Theo mọi người, trong hoàn cảnh này, tôi nên tiếp tục tin tưởng hay phải làm gì?

Hạnh Hoa