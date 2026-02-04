Có nên 'đi bước nữa' với người đàn ông để mặc tôi đi làm tiểu phẫu

Tôi không có người thân ở Hà Nội nên nhờ anh; cũng bảo nếu không có người nhà thì bác sĩ sẽ không làm, vậy mà anh kệ.

Tôi và anh quen nhau gần nửa năm. Sau một tháng anh theo đuổi rất chân thành, tôi đã nhận lời yêu. Anh 35 tuổi, làm kinh doanh, kinh tế ổn định. Anh ít nói nhưng rất sâu sắc, đồng nghĩa với việc tôi luôn bị anh nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi khi nói nhiều và giận hờn anh, khi chưa hỏi rõ sự việc. Anh cũng không bao giờ dỗ mỗi khi tôi giận. Tôi thích anh ở điểm này nhưng anh cũng luôn làm tôi thấy cô đơn và tủi thân khi công việc anh bận từ sáng đến khuya. Anh rất ít khi điện thoại cho tôi mà chỉ nhắn vào buổi sáng khoảng một tiếng, chỉ là tám chuyện vui; ít khi anh quan tâm và hỏi thăm tôi hay người nhà tôi, cho dù người nhà tôi đang nằm viện hay anh biết tôi đang bệnh.

Anh đến nhà tôi chơi từ lâu, cái gì về tôi anh cũng biết. Anh biết tôi nhỏ hơn anh 5 tuổi và là mẹ đơn thân, có con gái 6 tuổi. Anh vẫn yêu và nói không vấn đề gì. Anh không thân với bé lắm, cũng không hỏi về quá khứ tôi. Anh đến chơi, ăn uống tự nhiên nhiều lần, chẳng khi nào mua quà. Lúc quen nhau được 3 tháng, công việc kinh doanh khó khăn, tôi mở lời và anh hỏi mượn 20 triệu đồng, hẹn vài tháng trả. Tôi tin anh nên cho mượn, thực sự với tôi số tiền đó không phải quá lớn.

Tôi không biết gì về gia đình anh, anh có nhà riêng, dẫn tôi lên vài lần, tôi chỉ biết có vậy. Anh cũng không chơi bời, nhậu nhẹt và luôn tự nấu ăn rất giỏi. Tôi cảm giác anh không quan tâm đến ai nhiều ngoài công việc, quần áo anh mặc cũng rất giản dị, chỉ vài bộ. Tôi nghĩ sẽ luôn yêu anh và tính đường dài với anh nếu như một ngày gần đây tôi không bị bệnh. Tôi kêu anh đưa đi bệnh viện tiểu phẫu, anh nói bận. Chiều hôm sau tôi đau quá, kêu anh xuống chở đi cấp cứu, anh xuống ngay đưa đi và lo rất chu đáo rồi đưa về. Hôm sau tôi khỏe và nhắc lại việc đưa tôi đi tiểu phẫu, anh lại nói bận và bảo bệnh thì đi đi. Nghe xong câu nói này tôi rất thất vọng. Bệnh tôi không cần làm gấp nhưng nếu để lâu mọi hồ sơ khám trước phải làm lại.

Tôi không có người thân nào ở Hà Nội nên mới nhờ anh và cũng nói không có người nhà, bác sĩ sẽ không làm, vậy mà hôm nay anh lại nói thế. Tôi muốn buông vì thực sự giờ chỉ cần người đàn ông yêu thương và quan tâm chăm sóc bằng tình yêu chân thành là đủ, không cần một người thành đạt mà vô tâm vì thu nhập tôi cao, cuộc sống hai mẹ con không thiếu gì. Tôi rất sợ đi chung đường với một người vô tâm lần thứ hai. Với người chồng trước, tôi đã buông vì anh quá vô tâm. Tôi thà sống không có đàn ông còn hơn là sống chung với một người vô tâm, sẽ làm tôi thấy cô đơn, đau khổ hơn gấp trăm lần. Hãy cho tôi lời khuyên và nhìn nhận của các bạn về người đàn ông tôi đang quen. Cảm ơn rất nhiều.

Huyền Nga