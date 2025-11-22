Bạn trai 33 tuổi chưa đi quá giới hạn với ai, tôi có nên tin điều đó

Anh thú nhận mình có nhiều tật: đá gà, cá độ, cả gái gú, thế nhưng chưa đi quá giới hạn với ai.

Tôi 24 tuổi, bạn trai 33 tuổi. Chúng tôi từng chia tay hai lần, gần một tháng trước vừa quay lại. Tôi không hiểu vì sao anh bỏ rơi tôi lâu như vậy rồi bỗng muốn nối lại tình cảm. Nhưng con gái thường yêu bằng tai, tôi cũng yêu anh nhiều nên đồng ý. Hôm đó tôi xuống nhà anh chơi. Anh đi làm và để điện thoại ở nhà, tôi tò mò đọc tin nhắn. Lúc đó tôi mới tá hỏa khi thấy anh thương một bé khác, người ta không thích anh nên từ chối, rồi anh mới tìm đến tôi. Lần đầu chúng tôi chia tay cũng vì tôi phát hiện anh tán bé đó. Gần một năm sau chia tay, chúng tôi quay lại, rồi lại chia tay. Giờ tôi mới biết anh thương người kia gần hai năm, bằng đúng thời gian tôi thương anh.

Chiều hôm đó anh đi làm về, tôi nói chuyện thẳng thắn và muốn dừng lại, vì cảm giác mình chỉ là người thay thế. Anh không chịu, còn bảo rồi tôi sẽ mềm lòng. Tôi biết anh thương bé kia rất nhiều nhưng cũng biết chắc bé ấy không thương anh. Tôi nghĩ nếu cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ quên cô bé đó thôi. Giờ anh thương tôi nhiều lắm, nhưng tôi không biết có phải thật lòng không. Anh chưa từng kết hôn, giỏi giang, thành đạt, nhưng tôi mới biết điều đó gần đây. Trước kia khi mới quen, anh đi chiếc xe rất xấu, khiến tôi nghĩ anh bình thường thôi. Anh cũng thú nhận mình có nhiều tật: đá gà, cá độ, cả gái gú. Ở tuổi 33 mà anh nói chưa từng quan hệ tình dục, tôi thật sự không tin. Tôi đã bỏ qua hết, nhưng giờ tôi lo sau khi kết hôn, anh có "ngựa quen đường cũ" không?

Tôi lại không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh dự định xin cưới tôi vào tết này; bố mẹ, anh chị và bạn bè anh đều biết chuyện. Tôi hoang mang, chưa thực sự sẵn sàng cho hôn nhân. Tôi sợ anh lấy tôi chỉ để quên ai đó, sợ một ngày anh lại sa ngã vào những thói quen cũ. Anh còn thường nói: "Đâu phải cứ yêu nhau là cưới nhau đâu". Tôi đọc nhiều bài tâm sự về gia đình, càng đọc càng thấy lo. Bạn tôi bảo tôi đang bị triệu chứng tiền hôn nhân. Giờ tôi rất rối, mong được các bạn chia sẻ.

Hiền Hòa