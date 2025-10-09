Ban tổ chức World Cup billiard nhận lỗi với đội Việt Nam

BỉĐội Việt Nam thống nhất cho qua sau khi ban tổ chức World Cup carom 3 băng nhận lỗi tình huống trọng tài mắc sai lầm trong việc xếp bi ở trận đấu của cơ thủ Lê Thành Tiến hôm 8/10.

"Sau trận đấu với Joseba Escribano, tôi thắng Pierre Soumagne, nhưng vẫn bị loại", Thành Tiến nói với VnExpress. "Bởi Escribano toàn thắng cả hai trận. Sau trận các anh em trong đội đã nói chuyện với ban tổ chức về tình huống trận đấu giữa tôi và Escribano. Ban tổ chức đã nhận lỗi. Tôi và toàn đội đã thống nhất cho qua vụ việc".

Cơ thủ 33 tuổi Lê Thành Tiến. Ảnh: Billiard Vietnam

Thành Tiến gặp cơ thủ Tây Ban Nha Escribano ở trận mở màn bảng A vòng loại thứ ba, World Cup carom 3 băng chặng Antwerp (Bỉ) hôm 8/10. Theo bốc thăm, Thành Tiến cầm bi cái màu vàng, còn Escribano dùng bi trắng.

Trước khi khai cuộc, hai cơ thủ thực hiện cú đánh xác định quyền đề-pa. Bi của Escribano dừng gần băng hơn, nên anh được đánh trước. Trọng tài sau đó xếp lại ba bi vào vị trí ban đầu. Theo quy định, bi vàng của Thành Tiến và bi đỏ phải nằm trên đường chính giữa bàn, song song với băng dài, còn bi trắng của Escribano đặt bên cạnh.

Tuy nhiên, trọng tài chủ nhà lại xếp sai vị trí, đặt bi trắng cùng đường với bi đỏ, còn bi vàng ở bên. Sai sót này không ai phát hiện. Do cách xếp sai, Escribano có vẻ quên rằng anh cầm bi trắng và lại đánh bi vàng của Thành Tiến ở cú đề-pa, ghi điểm đầu tiên. Cả trọng tài lẫn hai cơ thủ đều không phản ứng.

Đến lượt Thành Tiến, anh tiếp tục dùng bi trắng - tức bi của đối thủ - và ghi điểm. Nhưng lần này trọng tài lập tức phạt, cho rằng Tiến đánh nhầm bi cái. Điều gây tranh cãi là trước đó Escribano cũng mắc lỗi tương tự mà không bị xử phạt. Đáng nói là trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút 35-34 cho Escribano. Nếu trận đó hòa, Thành Tiến mới là người đi tiếp.

Cơ thủ Việt Nam bị xử ép ở World Cup billiard Tình huống trọng tài xếp bi sai.

Vụ việc này thu hút hàng chục lượt bình luận trên group billiard quốc tế ở Facebook. Nhiều người chỉ trích cách xử lý của trọng tài khi đó, chỉ phạt Thành Tiến mà không lấy điểm của Escribano. Tài khoản Morten Hogholm bình luận rằng anh từng gặp tình huống tương tự, nhưng ở nội dung carom 1 băng. "Không ai nghĩ phạt tôi là hợp lý, vì lỗi xuất phát từ sai lầm của trọng tài", anh nói. "Vì vậy, giải pháp rất đơn giản. Chúng tôi đổi bi cho nhau và tiếp tục trận đấu".

Tài khoản Tage Lauridsen tự nhận là một trọng tài billiard, viết: "Sai lầm và phán quyết của trọng tài đều ngớ ngẩn. Tôi đoán là Escribano sẽ không có thêm nhiều bạn sau khi chấp nhận quyết định này, vì chấp nhận phán quyết của trọng tài. Tôi không quan tâm lắm đến luật lệ trên giấy, nhưng tinh thần thể thao và lẽ thường đâu rồi?".

Tài khoản Jos Goverde thì cho rằng tốt nhất là trọng tài phải cho hai cơ thủ đánh lại từ đầu, vậy mới công bằng. Ton van Heumen nhận xét trọng tài ở giải đấu như World Cup billiard mà mắc sai lầm như vậy thật "lố bịch". Còn Vittorio Paternostro phản hồi rằng cơ thủ không thể bị trừng phạt vì cái sai của trọng tài.

Tài khoản Seiyul Yu lại thấy ngạc nhiên vì cả trọng tài lẫn hai cơ thủ đều không nhận ra bi bị xếp sai từ đầu trận. Người này cảm thấy bất công cho Thành Tiến, nhưng cũng cho rằng cơ thủ Việt Nam đáng lẽ phải đánh đúng bi.

Thành Tiến sinh năm 1992, là nhà vô địch carom 3 băng quốc gia 2024. Dù ít thi đấu quốc tế và chỉ đứng thứ 74 thế giới, anh từng giành HC đồng châu Á 2025.

Đối thủ của anh, Joseba Escribano, 54 tuổi, hiện đứng thứ 216 thế giới.

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ vốn có truyền thống mạnh ở môn billiards, đặc biệt là carom 3 băng, với bốn lần vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Việt Nam có 5 đại diện vào vòng loại thứ tư, cũng là vòng loại cuối cùng, là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Văn Trí và Đào Văn Ly. Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực được vào thẳng vòng đấu chính.

Xuân Bình