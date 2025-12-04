Ban tổ chức SEA Games 33 trần tình vụ Quốc thiều của Việt Nam

Thái LanCục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani phải lên tiếng giải đáp sau những tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức SEA Games 33, đặc biệt là sự cố ở trận Việt Nam và Lào.

Trong trận khai màn môn bóng đá nam, trên sân Rajamangala chiều 3/12, Ban tổ chức không thể phát quốc thiều (phần nhạc của một bài quốc ca) ở phần làm thủ tục trước trận Việt Nam và Lào. Cầu thủ hai đội vì vậy phải hát Quốc ca không nhạc.

Ngay sau đó, Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC) đã gửi thư cho Ủy ban Olympic Việt Nam và Lào, để xin lỗi và nhận trách nhiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hệ thống âm thanh bị trục trặc.

Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani thị sát địa điểm thi đấu môn bơi tại SEA Games 33, tại khu liên hợp thể thao Huamark ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: MGR Sport

Sáng nay, ông Gongsak Yodmani, Cục trưởng SAT đồng thời là người đứng đầu Văn phòng thư ký và Ủy ban quan hệ quốc tế THASOC, đã trực tiếp đến sân Rajamangala để điều tra.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Thái Lan, ông khẳng định đây hoàn toàn là "lỗi kỹ thuật". Theo Cục trưởng SAT, SEA Games 33 có hơn 50 môn thể thao và các liên đoàn thành viên quản lý thi đấu, chuẩn bị cơ sở vật chất và kỹ thuật. Với bóng đá, LĐBĐ Thái Lan (FAT) chịu trách nhiệm.

"Người quản lý âm thanh thuộc FAT cho biết mọi thứ đều bình thường trong quá trình kiểm tra", ông Gongsak nói. "Nhưng khi vào trận, các nhân viên vẫn nghe qua tai nghe bình thường, còn hệ thống loa ở sân lại không phát nhạc. Họ không kịp khắc phục sự cố vì trận đấu cần bắt đầu đúng giờ".

Ngoài thư xin lỗi gửi đến Việt Nam và Lào, Cục trưởng Gongsak cũng viết thư cho FAT để yêu cầu kiểm điểm vụ việc.

Việt Nam và Lào hát quốc ca không nhạc Cầu thủ hát Quốc không nhạc trước trận Việt Nam thắng Lào 2-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025.

Ngoài sự cố âm thanh, hệ thống chiếu sáng trên sân Rajamangala cũng gặp vấn đề, nhiều đèn bị hỏng. Tuy nhiên, ông Gongsak khẳng định vẫn đảm bảo độ sáng trên tiêu chuẩn tối thiểu 1.500 lux. Giải pháp SAT sẽ áp dụng là đưa một hệ thống đèn từ sân ở Nakhon Ratchasima đến thay thế.

Về ngân sách tổ chức, ông cho biết THASOC được duyệt chi 2 tỷ baht, tức khoảng 1.650 tỷ đồng, ít hơn SEA Games 32 ở Campuchia khoảng 1 tỷ baht. Vì vậy, việc sử dụng nguồn tiền phải được quản lý chặt chẽ.

Việc tỉnh Songkhla không thể tổ chức các môn do lũ lụt khiến họ phải chi thêm 160 triệu bath, trong khi Chính phủ không thể bổ sung thêm ngân sách để tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, Cục trưởng SAT khẳng định tiêu chuẩn thi đấu không thay đổi và công tác tổ chức sẽ đúng tiến độ.

Vài ngày trước, THASOC vừa mắc sự cố về cờ của trận Thái Lan - Indonesia ở bảng A môn bóng đá nữ, trong phần lịch thi đấu ngày 4/12. Phía thiết kế lấy nhầm cờ Indonesia thành Lào và Thái Lan thành Việt Nam. Bức ảnh được xóa rất nhanh sau khi đăng tải lên các kênh mạng xã hội, với tên fanpage là "SEA Games Thailand 2025". Nhưng vẫn gây nhiều bức xúc trong dư luận Thái Lan.

Trong một tuyên bố vào chiều nay, đơn vị quản lý kênh này cho biết nhận các thông tin từ nhiều cơ quan. Vì vậy, đôi khi nội dung, hình ảnh, bài viết có thể không chính xác hoặc không đầy đủ, và nằm ngoài tầm kiểm soát của trang.

"Chúng tôi cam kết xác minh thông tin chính thức để đảm bảo tính chính xác cao nhất và liên tục hỗ trợ truyền tải thông tin SEA Games", tuyên bố có đoạn. "Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất kỳ sai sót nào trong thông tin hoặc tài liệu truyền thông mà chúng tôi đã đăng tải".

Hiếu Lương