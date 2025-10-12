Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả

Ban tổ chức concert "Em xinh say hi" xin lỗi vì sự cố pháo hoa bắn vào người khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, tối 11/10.

Sáng 12/10, đơn vị thực hiện sự kiện gửi lời xin lỗi đến khán giả, cho biết "lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở cuối chương trình". "Chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả", ban tổ chức cho biết.

Ở màn trình diễn kết thúc concert lúc gần 23h, một luồng pháo hoa phụt trúng khu vực khán giả, khiến nhiều người la hét. Hiện chưa rõ liệu có ai bị thương hay không. Đại diện ban tổ chức không phát ngôn thêm về sự việc.

Concert Em xinh say hi có sự góp mặt của 30 nghệ sĩ nữ và các khách mời, kéo dài bốn tiếng. Các gương mặt bước ra từ show truyền hình thực tế cùng tên như Phương Mỹ Chi, Phương Linh, 52HZ biểu diễn nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích thời gian qua.

Nghệ sĩ Thanh Ngoan xuất hiện tại concert 'Em xinh say hi' Nghệ sĩ Thanh Ngoan diễn cùng Pháo, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc bài Duyên trong concert. Video: Phương Linh