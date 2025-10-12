Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả

Sáng 12/10, đơn vị thực hiện sự kiện gửi lời xin lỗi đến khán giả, cho biết "lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở cuối chương trình". "Chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả", ban tổ chức cho biết.
Ở màn trình diễn kết thúc concert lúc gần 23h, một luồng pháo hoa phụt trúng khu vực khán giả, khiến nhiều người la hét. Hiện chưa rõ liệu có ai bị thương hay không. Đại diện ban tổ chức không phát ngôn thêm về sự việc.
Concert Em xinh say hi có sự góp mặt của 30 nghệ sĩ nữ và các khách mời, kéo dài bốn tiếng. Các gương mặt bước ra từ show truyền hình thực tế cùng tên như Phương Mỹ Chi, Phương Linh, 52HZ biểu diễn nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích thời gian qua.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng cuối tháng 5, do đơn vị từng tổ chức thành công chương trìnhAnh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Các thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân chương trình là Phương Mỹ Chi, á quân thuộc về Lyhan.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của ban tổ chức, chương trình ghi nhận 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số, 13 tuần liên tục giữ vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam với hàng chục bản hit.
Hà Thu