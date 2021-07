Bán thực phẩm sạch online đắt khách mùa dịch

Nhiều mối buôn thực phẩm sạch online cho biết, đơn hàng của họ tăng 50% trong mùa dịch, có nơi tăng gấp 5 lần.

Chị Huyền ở quận 8 (TP HCM) cho biết đã tham gia bán thực phẩm online từ đầu năm nay. Chị kể, lúc đó dịch bệnh bùng phát lại nên để có thực phẩm sạch ăn hàng ngày, chị phải vận chuyển từng món hàng ở quê vào dự trữ. Với mong muốn giảm chi phí vận chuyển, chị đã mua với số lượng nhiều vừa để nhà ăn vừa rao bán một phần trên mạng xã hội.

Thời gian đầu, chị Huyền cho biết mỗi tuần chỉ bán một đợt vào 2 ngày cuối tuần với số lượng khoảng 100 kg gồm cá, thịt heo, gà và rau xanh. Vì bán hàng chất lượng nên khách đến với cửa hàng online của chị Huyền ngày càng đông. Đặc biệt, đợt dịch lần thứ 4 bùng phát mạnh, người dân hạn chế ra đường nên đơn đặt hàng của chị tăng gấp 5 lần so với trước đó.

"Hiện tôi không chỉ bán thực phẩm tươi sống mà còn có cả nông sản cho các vùng quê. Do đó, mỗi tuần tôi giao số lượng hàng lên tới cả tấn. Doanh thu một tháng cũng hơn trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi lời khoảng 25-30 triệu đồng mỗi tháng", chị Huyền nói và cho biết, mùa dịch này thay vì giao hàng qua các ứng dụng, chị phải thuê shipper riêng để đảm bảo hàng hóa được giao hỏa tốc và ổn định chất lượng.

Gà quê được một đầu mối thực phẩm ở quận Thủ Đức vận chuyển vào bán cho khách. Ảnh: Lê Lân.

Cũng bán khá chạy đặc sản quê trên mạng xã hội, chị Oanh ở Thành phố Thủ Đức cho biết, đợt dịch này khiến nhu cầu mua online tại cửa hàng chị tăng 50% so với bình thường. Trước đây, hóa đơn của khách chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng thì những ngày gần đây lên 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng, thậm chí có khách đặt lên tới 4 triệu đồng một lần.

"Đợt dịch này doanh thu một tháng lên cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển tăng gấp 4 lần so với trước nên giá hàng hóa cũng đội lên cao. Vì thế, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng tôi chỉ lời khoảng 15-17 triệu đồng", chị Oanh nói.

Không tăng đột biến đơn hàng như các đầu mối trên nhưng chị An, ở Nha Trang, chuyên cung cấp thủy hải sản tại Nha Trang và TP HCM cũng cho biết, trước đây một ngày chị gửi vào TP HCM khoảng 10 thùng hàng cho khách quen, nay tăng lên 15 thùng. "Dịch này, khách TP HCM không thể ra ngoài nên tăng lượng đặt online. Số lượng hàng được khách đặt cũng tăng gấp đôi so với trước đó", chị An nói.

Thủy hải sản được đầu mối Nha Trang giao tận nhà cho khách ở TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết.

Ngoài lý do dịch dã người dân hạn chế ra ngoài mua, các chủ hàng online cho biết bí quyết để thu hút khách là thực phẩm phải tươi ngon. Theo chị Huyền, để hàng hóa rõ nguồn gốc và chất lượng, chị thường tìm những mối hàng ngon, sạch. Chẳng hạn như khi bán trái vải, thay vì mua hàng xô chị đặt hàng nhà vườn lựa từng chùm ngon và sẵn sàng trả giá cao hơn 20-30% so với hàng thường.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng cần độ tươi, chị chọn cách nhập hàng bằng đường hàng không và giao liền trong ngày khi hàng về tới tay khách.

Cũng luôn đặt tiêu chí chất lượng trong mọi hoàn cảnh, chị An chỉ gửi hàng cho khách khi gom được thủy hải sản còn sống. "Dù đơn đặt hàng tăng cao, phải hẹn khách tôi vẫn chấp nhận để chọn lựa hàng ngon sạch. Nhờ vậy, lượng khách thân thiết của tôi một tháng đặt hàng 2-3 lần", chị An nói.

Hồng Châu