Bán thức ăn đường phố 'bẩn' có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có thể bị phạt 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa nếu vi phạm an toàn thực phẩm.

Trong công văn gửi các địa phương hôm 10/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay các hành vi tưởng chừng nhỏ lẻ như bày bán thức ăn không có bàn, tủ, giá kệ phù hợp; không che đậy thực phẩm để bụi bẩn, côn trùng xâm nhập; không đeo găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn chín đều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh món ăn. Do đó, những hành vi này có thể bị phạt từ 500.000 đến một triệu đồng.

Vi phạm nghiêm trọng hơn như sử dụng dụng cụ chế biến không đảm bảo an toàn, dùng nước không đạt quy chuẩn, hoặc người trực tiếp chế biến đang mắc các bệnh truyền nhiễm, mức phạt có thể lên tới 3 triệu đồng.

Sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định, đặc biệt là phụ gia được sang chia, sang chiết trái phép, sẽ bị phạt nặng và buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm. Trường hợp xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc nguyên liệu để phục vụ truy xuất và điều tra nguyên nhân.

Viên chiên đủ vị được bày trên chảo sau khi rán ngập dầu bán cho khách trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Nga

Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về con người, dụng cụ, nguyên liệu và điều kiện chế biến. Người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Song, Bộ Y tế nhìn nhận hiện nay phổ biến tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm tại các cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong ven đường. Nhiều điểm bán thiếu điều kiện vệ sinh tối thiểu, không có nước sạch, rác thải thu gom không đúng quy định. Người chế biến không sử dụng bảo hộ lao động, thường mua nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn. Các sản phẩm sau chế biến như patê, riêu cua, thịt nguội, thức ăn tồn dư không được bảo quản đúng cách, để lưu cữu, quá hạn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành đẩy mạnh giám sát hậu kiểm, tổ chức kiểm tra liên ngành, đặc biệt trong dịp Tết và mùa lễ hội. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Lê Nga