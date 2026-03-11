Bàn thua bi hài của Barca trước Newcastle

AnhBarca có thể đã không bị Newcastle chọc thủng lưới ở phút 86, trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, nếu thủ quân Ronald Araujo kịp lui về đúng vị trí phòng ngự.

Vì hậu vệ phải Jules Kounde gặp chấn thương, HLV Hansi Flick đã sử dụng trung vệ Araujo cho vai trò này trước Newcastle. Dù không phải sở trưởng, cầu thủ người Uruguay không quá xa lạ với vị trí đó, khi từng đảm trách trong một số trận trước đây. Araujo đã có thể khép lại cuộc đấu ở St James' Park bằng một màn trình diễn tròn trịa, nếu không có tình huống đội nhà bị thủng lưới cuối hiệp hai.

Ngay trước thời điểm Newcastle ghi bàn, Araujo nỗ lực băng lên tham gia tấn công ở cánh phải. Marcus Rashford tạt bóng từ cánh trái về phía cột xa và hậu vệ 27 tuổi cố lao người đón lấy, dẫn đến pha tiếp đất ngoài đường biên ngang và có vẻ đã bị đau. Nhưng thay vì nằm yên vị trí và ra hiệu xin được chăm sóc y tế, anh chủ động lết chậm rãi vào trong sân, tìm cách trì hoãn trận đấu. Trọng tài yêu cầu Araujo nếu bị đau thật sự thì quay lại ngoài sân để nhận điều trị.

Vài giây sau, cầu thủ sinh năm 1999 đứng dậy, xin trọng tài nhập cuộc trở lại. Nhưng sau khi Newcastle bắt đầu triển khai bóng từ thủ thành Ramsdale, hiệu lệnh cho phép Araujo quay lại thi đấu mới được trọng tài đưa ra.

Araujo sốt ruột chờ trọng tài cho vào sân...

... trong lúc Newcastle lên bóng tấn công vào vị trí đang khuyết của anh và ghi bàn gỡ 1-1, trong trận đấu trên sân St James' Park ngày 10/3/2026. Ảnh chụp màn hình

Anh thực hiện những bước chạy bình thường về phần sân nhà, trong lúc Newcastle tìm cách tổ chức tấn công ra biên phải. Araujo lững thững đi ngang trọng tài ở trung lộ bên ngoài vùng cấm Barca, nói điều gì đó, thay vì lập tức trở lại cánh phải. Lúc này, đồng đội Raphinha đang tạm thay anh trám lấy vị trí này.

10 giây sau, một đường tạt về phía cột xa được Newcastle tạo ra, hướng thẳng đến khu vực Raphinha đang có mặt và là nơi vốn thuộc trọng trách phòng ngự của Araujo. Cầu thủ người Brazil đã không theo kèm người, để Harvey Barnes thoải mái băng vào dứt điểm thành bàn.

Trong 10 giây ấy, chủ nhà phối hợp ba đường chuyền trước đường kiến tạo, trong khi Araujo vẫn chậm rãi đứng ngoài điểm nóng và quan sát. Ngay cả khi đã ở trung lộ, anh cũng không thực hiện bất kỳ hành động tham gia phòng ngự nào trước mặt.

Sau trận, Araujo thừa nhận anh không hiểu luật. "Nếu bị chuột rút, tôi hoàn toàn có thể vào sân, dù là đứng thẳng hay thậm chí bò vào. Nhưng trọng tài vẫn yêu cầu tôi ra ngoài lần nữa. Sau đó thì tôi không thể kịp trở lại vòng cấm đội nhà", anh phân trần.

Báo Tây Ban Nha AS gọi hành động của Araujo là "khó hiểu". Trên các diễn đàn bóng đá như Reddit và mạng xã hội X, nhiều CĐV miêu tả tình huống này là "quả báo" đối với hậu vệ Uruguay.

Một CĐV viết: "Hành động xấu hổ của Araujo đã phải trả giá". Người khác thì trêu: "Araujo bỏ vị trí sau khi cố tình câu giờ. Thật đáng thương".

Thực tế, Araujo đã nhiều lần trở thành trò cười hoặc mắc lỗi ngớ ngẩn trong những trận cầu lớn. Cuối tháng 11/2025, trận gặp Chelsea thuộc vòng bảng Champions League, anh nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi với Marc Cucurella ở phút 44. Sau cú vào bóng tai hại của người đội trưởng, Barca chơi thiếu người và nhận thêm hai bàn thua, thất bại chung cuộc 0-3.

Giữa tháng 4/2024, Araujo cũng bị truất quyền thi đấu khi đẩy ngã Bradley Barcola trước vùng cấm, ngăn PSG có cơ hội ghi bàn rõ rệt ở phút 29 lượt về tứ kết Champions League. Bấy giờ, Barca đang dẫn 1-0 nhờ công Raphinha. Sau khi thiếu người, đội bóng do Xavi dẫn dắt bị thủng lưới bốn bàn, thua 1-4 và bị loại với tổng tỷ số 4-6. Ngày ấy, đồng đội Ilkay Gundogan phát biểu sau trận, ám chỉ Araujo cần phải xử lý tỉnh táo và khôn ngoan hơn.

Cũng cuộc đấu năm đó sau này được đề cập trong phim tài liệu của HLV Luis Enrique. Trong cảnh quay ghi lại cuộc họp chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói với các cầu thủ PSG rằng Araujo là mắt xích không cần bận tâm khi pressing hàng thủ Barca, vì kỹ năng chuyền bóng hạn chế. Thực tế trên sân, Enrique đã chỉ đạo các tiền đạo của ông bỏ qua Araujo, tập trung gây áp lực lên trung vệ Pau Cubarsi.

Báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo về sau tiết lộ chính cảnh quay trong phim tài liệu của Enrique được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến Araujo nhận nhiều chỉ trích. Hệ quả, hậu vệ này gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đầu mùa 2025-2026, Araujo đã phải xin Barca được nghỉ vô thời hạn, thực hiện những chuyến đi đến Israel để tu dưỡng tâm lý, chữa lành tinh thần.

Trong cuộc phỏng vấn với chính Mundo Deportivo giữa tháng 2/2026, Araujo khẳng định anh đã rơi vào trạng thái lo lắng suốt hơn một năm rưỡi – trùng khớp với mốc thời gian sau trận thua PSG, dẫn tới trầm cảm và ảnh hưởng hiệu suất thi đấu.

Hà Phương tổng hợp

Hoàng Thông