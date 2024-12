Bản thu chưa từng công bố của Michael Jackson được tìm thấy

Mỹ12 bản thu âm từ năm 1989 đến 1991 của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson được phát hiện tại nhà kho bỏ hoang ở California.

Theo Hollywood Reporter ngày 12/12, người đàn ông tên Gregg Musgrove, 56 tuổi, vô tình "săn được kho báu" của huyền thoại Michael Jackson trong kho bỏ hoang anh mua ở khu vực San Fernando Valley, California. Nơi này từng thuộc về nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ Bryan Loren.

Những cuộn băng được tìm thấy ở nhà kho của Bryan Loren. Ảnh: Gregg Musgrove

Hãng tin cho biết có 12 bản thu chưa phát hành trong các cuộn băng. Đó là những ca khúc Jackson thực hiện trước khi phát hành album Dangerous (1991). "Tôi đã tìm thông tin trên nhiều trang web của người hâm mộ. Vài bài hát được fan đồn đoán về sự tồn tại, một số khác từng bị rò rỉ ra bên ngoài. Có vài bài thậm chí chưa từng xuất hiện trên thế giới", Musgrove nói.

Ngoài nhạc, băng thu tiếng Michael Jackson hoặc Bryan Loren thảo luận về quá trình ghi âm và sáng tác. "Tôi nổi da gà khi nghe chúng vì chưa ai từng nghe những điều này trước đây. Được nghe Michael Jackson nói chuyện và đùa giỡn với người khác quả là trải nghiệm thú vị", anh nói thêm.

Michael Jackson biểu diễn trong concert năm 1986. Ảnh: WireImage

Theo Hollywood Reporter, một trong những bản thu âm có tên Don't Believe It dường như đề cập các tin đồn về "ông hoàng nhạc pop" trong giới truyền thông. Trang tin nhận xét phong cách và giai điệu bài hát tương đồng loại nhạc Jackson ra mắt thời điểm đó. Trong một băng khác, nghệ sĩ giải thích ý nghĩa ca khúc tên Seven Digits liên quan số xác định thi thể trong nhà xác.

Hãng tin cho rằng bản thu thú vị nhất là Truth on Youth, có khả năng là bản rap song ca giữa Michael Jackson và rapper LL Cool J. Trước đây, LL Cool J từng nói về việc hợp tác Jackson và xác nhận họ đã ghi âm cùng nhau. Hollywood Reporter nhận định có nhiều lý do khiến bài hát này nổi bật nhưng phần lớn nhờ khả năng rap của Jackson.

Tuy nhiên, do vấn đề pháp lý, fan Michael Jackson khó có thể thưởng thức tất cả nhạc phẩm trên. Đầu năm nay, Musgrove và luật sư gặp Quỹ quản lý di sản Michael Jackson để bàn về những cuộn băng. Anh cho biết đại diện đơn vị từ chối mua sau khi nghiên cứu nhưng không nêu nguyên nhân, đồng thời gửi thư xác nhận không đòi quyền sở hữu. Họ cũng làm rõ bản quyền tất cả ca khúc không thuộc về Musgrove hay bất kỳ cá nhân mua lại sau này vì quỹ vẫn giữ quyền đó. Do vậy, mọi bài hát không được công khai.

Hiện các chuyên gia chưa xác định giá trị của các cuộn băng nhưng Musgrove và nhóm hỗ trợ anh tin rằng chúng có thể đạt hàng chục triệu USD. Anh nói dự định mang tất cả đến những đơn vị đấu giá lớn.

Michael Jackson - 'Thriller' MV "Thriller" ra mắt năm 1983 được sách kỷ lục Guinness công nhận là video thành công nhất mọi thời. Video: YouTube Michael Jackson

Michael Jackson (1958-2009) sinh ra trong gia đình có mười anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và bắt đầu hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Jackson ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời đại.

Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ giành 13 cúp Grammy và sáu giải Billboard. Ông cũng nhận giải AMAs cho Nghệ sĩ của thế kỷ và giải Bambi tôn vinh Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ. Ngày 25/6/2009, Jackson qua đời tại trang trại Neverland thuộc California (Mỹ) do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)