Bản thảo Sherlock Holmes dự kiến 1,2 triệu USD

Bản thảo ''The Sign of Four'' về thám tử Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle sẽ bán tại Sotheby's New York ngày 26/6.

Theo CNN hôm 2/4, bản thảo The Sign of Four ước tính được đấu giá 1,2 triệu USD thuộc bộ sưu tập của tiến sĩ Rodney P.Swantko. Sotheby's khẳng định đây là món đồ có ý nghĩa độc đáo và giá trị nhất của Arthur Conan Doyle từng xuất hiện trên thị trường.

Nguồn tin cho biết một tối mùa hè năm 1889, Conan Doyle dùng bữa cùng Joseph Marshall Stoddart - biên tập viên quản lý trang Lippincott's Monthly Magazine và nhà văn Oscar Wilde tại một khách sạn ở London (Anh). Bữa tối kết thúc, Wilde cam kết viết The Picture of Dorian Gray, còn Conan Doyle đồng ý sáng tác The Sign of Four - một trong những truyện nổi tiếng của ông về thám tử Sherlock Holme. Selby Kiffer - chuyên gia cấp cao quốc tế về sách và bản thảo của Sotheby's - nhận định bối cảnh cho thấy Conan Doyle tạo ra tác phẩm theo cách hiếm có.

Qua kiểm tra của Sotheby's, bản thảo gần như được giữ nguyên vẹn, chỉ có các chỉnh sửa của JM Stoddart - doanh nhân người Mỹ và một số từ bị Conan Doyle gạch bỏ.

Bản thảo cuốn ''The Sign of Four'' (Dấu hiệu bộ tứ). Đây là tiểu thuyết Sherlock Holmes thứ hai của Conan Doyle, xuất hiện lần đầu trong ấn bản tháng 2/1890 của Lippincott's Monthly Magazine. Ảnh: Sotheby's

Arthur Conan Doyle (1859-1930) là nhà văn người Scotland (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Conan là tên đệm nhưng ông sử dụng như một phần của họ trong các năm sau này. Tác phẩm gây chú ý đầu tiên của nhà văn là Một cuộc nghiên cứu về màu đỏ hay Chiếc nhẫn tình cờ, trong cuốn Beeton's Christmas Annual năm 1887. Ông qua đời ở tuổi 71 vì nhồi máu cơ tim.

Sherlock Holmes - thám tử hư cấu - xuất hiện lần đầu trong sáng tác của Conan Doyle. Thám tử Holmes trở nên nổi tiếng khi loạt truyện ngắn của Doyle được xuất bản trên tạp chí The Strand Magazine năm 1891. Sau này, nhân vật có trong bốn tiểu thuyết và 56 truyện ngắn của nhà văn, hầu hết được viết dưới dạng ghi chép của bác sĩ John H. Watson.

Năm 2004, bản thảo dày 130 trang của cuốn The Narrative of John Smith - tiểu thuyết đầu tay của Conan Doyle - từng được đấu giá. Lúc đó, Thư viện Anh đã chi gần một triệu bảng để mua lại. Hai năm sau, bản thảo viết tay truyện The Disappearance of Lady Frances Carfax của ông được bán tại hội chợ sách cổ ở London (Anh).

Trailer phim 'Mr. Holmes' Trailer "Mr Holmes" (2015) phim lấy cảm hứng từ truyện Sherlock Holmes. Video: YouTube Rotten Tomatoes trailers

Phương Linh (theo CNN)