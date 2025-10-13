Khách tử vong do say rượu tại đám cưới, chú rể bị kiện

Trung QuốcKhi Cát Nam tử vong sau khi uống rượu say tại tiệc chiêu đãi ở nhà trai, gia đình anh ta kiện tất cả người có mặt ở bàn tiệc đòi bồi thường.

Theo hồ sơ tòa án, Cát Nam và Cát Xuân là bạn từ thuở nhỏ. Ngày 12/1/2023, Xuân gửi tin nhắn cho Nam thông báo sẽ tổ chức lễ cưới tại làng vào ngày 17/1/2023, mượn xe của Nam để đưa đón họ hàng và bạn bè.

Sáng 15/1, Xuân nhờ bốn người họ hàng là Dương Vượng, Cát Ức, Lý Thanh và Cát Quân thay mặt đến nhà cô dâu đưa lễ.

Video giám sát được lắp đặt tại nhà Xuân cho thấy Nam đến nhà Xuân lúc 13h27 ngày 15/1. Đến 13h52, hai người bạn khác là Dương Huy và Dương Hòa đến nhà Xuân. Khoảng 15h13, bốn người đi đưa lễ trở về nhà Xuân sau bữa trưa. 15h23, Hòa đưa Vượng về.

Khoảng 16h, Nam cùng Xuân và những người khác bắt đầu ăn uống. 17h21, Nam loạng choạng trở về nhà một mình. 18h38, mẹ Nam đến nhà Xuân cầu cứu. Xuân, đầu bếp Diệp Tuấn và mẹ Nam vội vã chạy về nhà Nam.

Sau đó, Xuân, Quân và Tuấn đưa Nam đến bệnh viện. Trên đường, nhân viên y tế xác nhận Nam đã tử vong.

Đội cảnh sát hình sự của công an huyện đã đến hiện trường chụp ảnh, lấy lời khai, đưa thi thể Nam về nhà tang lễ huyện để đợi khám nghiệm tử thi. Do cả hai bên sau đó đều không yêu cầu khám nghiệm tử thi gia đình đưa thi thể Nam về nhà an táng.

Gia đình Nam đệ đơn kiện 8 người cùng ăn tiệc hôm đó, bao gồm chú rể, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,4 tỷ đồng).

Hongxing Xinwen đưa tin ngày 11/10, TAND huyện Phong Ninh, tỉnh Hà Bắc ra phán quyết sơ thẩm rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc, chú rể cùng năm người khác phải bồi thường tổng cộng 140.000 nhân dân tệ, hai người còn lại không phải chịu trách nhiệm.

Theo phán quyết, kết hợp lời khai của các bên liên quan và video giám sát, có thể xác định sáu người cùng uống rượu vào buổi chiều hôm đó là Xuân, Thanh, Quân, Hòa, Huy và Nam. Tổng thiệt hại do cái chết của Nam ước tính hơn 1,03 triệu nhân dân tệ.

Tòa án cho rằng việc Nam có mặt tại đám cưới của Xuân để chúc mừng và tham dự tiệc chiêu đãi do nhà trai tổ chức là hoạt động giao tiếp xã hội bình thường. Tuy nhiên, là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, Nam đáng lẽ phải nhận thức rõ tình trạng sức khỏe, hiểu rõ khả năng uống rượu của bản thân và những hậu quả do uống rượu quá mức gây ra. Tuy nhiên, Nam đã không kiềm chế và không kiểm soát được hành vi uống rượu, để xảy ra hậu quả tai hại, dẫn đến tử vong sau khi say rượu. Nam là người có lỗi chủ yếu trong vụ việc và phải chịu trách nhiệm chính.

Xuân không tham gia cả quá trình tiệc rượu, nhưng với tư cách là người tổ chức, chủ trì và tụ tập bạn bè đến dự tiệc, Xuân đáng lẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở, can ngăn, chăm sóc và đảm bảo an toàn trước hành vi uống rượu của khách. Vì không hoàn thành những nghĩa vụ này, Xuân đã không chú ý đầy đủ đến nguy cơ tử vong do say rượu của Nam. Tòa nhận định Xuân có lỗi gián tiếp trong cái chết của Nam và phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường.

Thanh, Huy, Quân và Hòa uống rượu cùng Nam và Xuân, bản thân Thanh cũng say xỉn. Không có bằng chứng cho thấy bốn người này ép Nam uống rượu, nhưng cả bốn cũng có nghĩa vụ nhắc nhở, khuyên can, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho những người khác ngồi cùng bàn. Việc Nam say xỉn có liên quan đến việc bốn người không thực hiện các nghĩa vụ này. Hơn nữa, sau khi Nam say rượu rời đi, bốn người đã không thông báo cho gia đình Nam khiến nạn nhân không nhận được sự chăm sóc cần thiết. Do đó, bốn người có lỗi nhất định trong cái chết của Nam và phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự tương ứng.

Tuấn, đầu bếp tại bữa tiệc hôm đó, được nhìn thấy thường xuyên di chuyển quanh sân, vừa đón tiễn khách vừa giao nhận đồ. Không có bằng chứng cho thấy Tuấn đã uống rượu với Nam hay có hành vi cụng ly, ép uống. Là bạn bè của chú rể và cùng ngồi ăn tiệc, Tuấn tiễn Nam đã say khướt ra khỏi cửa, nhưng sau khi thấy nạn nhân nôn ói và có thể gặp nguy hiểm, anh ta đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc và các biện pháp an toàn khác. Tòa nhận định Tuấn cũng có lỗi nhất định trong cái chết của Nam và phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường dân sự.

Ức không tham gia uống rượu, Vượng không ngồi cùng bàn với Nam và những người khác, nên họ không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Tòa án phán quyết Xuân phải bồi thường 95.000 nhân dân tệ; Thanh, Huy, Quân, Hòa mỗi người phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ; Tuấn phải bồi thường 5.000 nhân dân tệ. Tổng cộng tiền bồi thường gia đình Nam nhận được là 140.000 nhân dân tệ (hơn 510 triệu đồng).

