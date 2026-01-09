Bản thân thiệt thòi khi gánh toàn bộ chi phí nuôi hai con

Nhiều người được chồng đưa hết tiền cho, tôi thèm được thế nhưng chưa bao giờ có, cũng không dám lấy tiền ở túi chồng như các cô vợ khác.

Vợ chồng tôi độc lập về tài chính, không có tài sản chung, chỉ chung hai con. Tôi đi làm lo gần như toàn bộ chi phí cho các con từ tiền học, thuốc men, tiền quần áo, sách vở, tiền ăn sáng 3 mẹ con và tiền ăn chủ nhật.

Tôi đi làm từ 7h sáng đến 19h mới về, ông nội đưa đón hai đứa đi học và đi lớp, bà nội ở nhà mua thức ăn, nấu cơm. Tôi đi làm về muộn nên ăn cơm xong không phải làm gì. Vì thế, chồng không đưa tiền hàng tháng cho tôi. Chồng tôi chi tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền điện nước internet, tiền sữa cho bạn thứ hai, tiền đám hiếu hỉ, khi con nằm viện thì chồng tôi cũng chi từ A-Z, còn đi khám hay mua thuốc men gì cho hai đứa là tôi chi. Chồng nói mỗi tháng đưa cho ông nội 1,5 triệu đồng để đưa đón hai con (khoản này tôi không biết có không).

Nhiều khi tôi thiếu tiền, hỏi vay hay xin chồng, một đồng anh cũng không đưa, tôi phải vay ngoài. Vì thế tôi luôn thấy bản thân quá thiệt thòi, không được chồng quan tâm hay san sẻ gì cả. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Hạnh