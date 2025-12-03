Sau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè

Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.

Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.

Đến một nơi mới, môi trường mới, tôi cũng chỉ dừng ở mức là đồng nghiệp, không thể đi chơi, cà phê hay thật lòng tâm sự. Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả. Nhìn những người phụ nữ ngoài kia có nhóm bạn đi chơi với nhau, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.

Một ngày của tôi chỉ quay quanh chồng con, gia đình và công việc. Hình như tôi đang mất đi sự kết nối với mọi người xung quanh, cũng không muốn tụ tập nữa. Liệu có ai trong hoàn cảnh như tôi không, có thể cho tôi biết đây có phải điều bình thường không hay do tôi không tốt nên mới không có bạn thân. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

