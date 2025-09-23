Bạn thân mượn tiền vì 'tình phí' quá nhiều, tôi nên góp ý sao?

Tôi bảo bạn nên tiết kiệm lại, ăn uống hàng quán bình dân thôi, hoặc ăn cơm nhà rồi đi cà phê; bạn chỉ ậm ừ rồi vẫn mượn tiền.

Tôi có người bạn thân chơi với nhau gần 10 năm, hai đứa khá hiểu nhau nên chưa bao giờ xảy ra hiều lầm hay xích mích lớn, luôn hỗ trợ nhau trong mọi việc. Gần đây, bạn có bạn gái, ai cũng mừng cho bạn vì cuối cùng cũng tìm được một nửa để ổn định gia đình, các bạn cùng trang lứa đã lập gia đình và sinh con hết, mọi người vun vén và ủng hộ bạn.

Nghe bạn kể và gặp mặt vài lần, bạn gái nhỏ hơn bạn năm tuổi, làm văn phòng, mức lương trung bình, cũng đơn giản và bình dị, không se sua nên bạn quyết lấy làm vợ.

Hai bạn quen nhau gần một năm và trong thời gian này tôi bị bạn mượn tiền liên tục, nợ cũ chưa trả xong lại mượn tiếp. Tôi được biết lương bạn 18 triệu đồng, thuê nhà và chi phí cá nhân 7 triệu đồng, còn lại không hiểu bạn làm gì mà tháng nào cũng thiếu.

Bạn nói thật lòng rằng tình phí quá tốn, một tuần gặp nhau đi ăn đi chơi, cà phê xem phim ba lần, lần nào ít thì ba trăm nghìn, nhiều thì lên cả triệu đồng. Bạn gái có phụ nhưng rất ít vì lương thấp, bạn tôi lại ngại khi để phụ nữ chi trả tình phí. Tôi bảo bạn nên tiết kiệm lại, ăn uống hàng quán bình dân thôi, hoặc ăn cơm nhà rồi đi uống cà phê. Bạn chỉ ậm ừ rồi vẫn mượn tiền tôi.

Tôi không phải khó khăn nhưng thấy nếu tình yêu của bạn chân thành thì hai người phải tiết kiệm cho nhau. Tôi có nên tiếp tục cho bạn mượn tiền để trang trải tình phí hay không? Nên khuyên bạn tôi như nào đây?

Hoàng Hải