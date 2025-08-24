Bạn thân khác giới của anh gọi tôi là 'khủng long bạo chúa'

Hôm trước chị ấy nhắn tin với người yêu tôi rằng: "Cậu mà cưới vợ, con vợ này, con khủng long bạo chúa có cho đi chơi nữa hay không"?

Tôi với anh đã cãi nhau suốt một năm chỉ vì một vấn đề mang tên "bạn thân của anh". Tôi biết anh và người bạn ấy đã có một thời gian dài thân nhau, cũng vô cùng hiểu nhau, có điều gì cũng tâm sự được. Tự dưng tôi ghét bản thân, vì sao mình trở nên xấu tính như vậy, nhưng không khiến trái tim hay bộ não tuân theo được. Tôi ghét chị, bạn thân của anh.

Tôi cao 1m60, nặng gần 50 kg, bình thường còn hay mặc váy xòe đi giày cao 5 phân nữa. Ngày công khai tình yêu, anh muốn tôi gặp chị đầu tiên. Chị bảo anh rằng, sợ tôi bé nhỏ thế mẹ anh sẽ chê khó sinh con. Anh nói ra câu đó tôi thấy buồn cười, tôi mà nhỏ thì đã không bị mẹ bắt nhịn ăn tối. Con gái chẳng ai thích bị chê bao giờ, tôi không ưng lắm từ câu nói đó. Dần dà, tôi thấy chị như muốn định hướng anh rằng tôi không hợp với anh đâu.

Chị có gia đình rồi, anh giờ cũng yêu tôi rồi, tại sao lại cứ rủ anh đi ăn ốc riêng suốt vậy, tôi cũng biết ghen và bực chứ. Đỉnh điểm là hôm trước chị ấy nhắn tin với người yêu tôi rằng: "Cậu mà cưới vợ, con vợ này, con khủng long bạo chúa có cho đi chơi nữa hay không"? Tôi đọc được điều ấy nên không còn muốn cố để hòa đồng với chị bạn này của anh được. Anh và chị ấy thường xuyên tâm sự với nhau, chuyện gì cũng nói. Không biết mai kia lấy tôi về, giả dụ gia đình hai nhà có chuyện gì, họ có ôm nhau khóc lóc mà tâm sự không.

Tôi thấy chán nản lắm, muốn tính xa, còn bao nhiêu chuyện phải lo giải quyết, giữa bạn và người yêu anh mà anh đã bênh bạn hơn rồi, chắc tôi chẳng là gì với anh. Anh tuyên bố không đưa ra lý do thuyết phục thì đừng áp đặt anh. Một năm cãi nhau về chuyện này, rồi sẽ kéo dài thêm thôi, phải không các anh chị? Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên.

Hải Hoa