Bạn thân cùng giới luôn nhận xét tiêu cực về vợ tôi

Tôi từng có thời gian học tập ở nước ngoài và trong quãng thời gian đó quen biết một người bạn cùng trường. Chúng tôi giữ liên lạc nhiều năm, chia sẻ với nhau về học tập, công việc và cuộc sống. Vì sự gắn bó đó, tôi luôn tin rằng những lời khuyên của người này dành cho mình xuất phát từ sự quan tâm và mong muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Sau này, tôi cưới vợ, là một luật sư, từng học thạc sĩ Luật tại quốc gia tôi đang sống. Sau khi cưới, vợ sang sống cùng tôi với mong muốn ổn định cuộc sống gia đình và sinh con, vì chúng tôi đều lớn tuổi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người bạn kia không ủng hộ cuộc hôn nhân này và dần có nhiều nhận xét tiêu cực về vợ tôi, cho rằng cô ấy ăn bám, tham vọng, không thực tế.

Trong khi đó, vợ tôi có nền tảng học tập và sự nghiệp rõ ràng. Khi còn học đại học, cô ấy từng đứng đầu lớp, được nhận học bổng toàn phần 100% học phí để đi du học. Trước khi đi du học, nơi cô ấy làm việc từng đề nghị giữ lại và thăng chức để cô ấy không rời đi. Sau khi hoàn thành chương trình du học, chính công ty đó tiếp tục mời vợ tôi quay lại làm việc ở vị trí lãnh đạo. Thời điểm ấy, vợ tôi 26 tuổi.

Một chi tiết khác khiến tôi suy nghĩ nhiều là trước đây, vợ của người bạn kia từng hỏi ý kiến vợ tôi về việc có nên đi học thêm hay không. Vợ tôi đã khuyên rằng nếu có điều kiện thì nên tiếp tục học để phát triển bản thân. Sau khi người bạn đó biết chuyện, thái độ của họ đối với vợ tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Từ đó, họ thường xuyên soi xét, nghi ngờ và đánh giá tiêu cực các quyết định học tập, làm ăn và cuộc sống của vợ tôi. Khi vợ tôi muốn học thêm, học ngoại ngữ hoặc cân nhắc việc kinh doanh để tự lập, người bạn này đều khuyên tôi không nên ủng hộ và tìm cách cản trở.

Mọi việc dần vượt quá giới hạn khi họ không chỉ nói riêng với tôi, còn đưa những đánh giá tiêu cực về vợ tôi lên mạng xã hội, gắn thẻ những người quen chung, khiến chuyện riêng tư của gia đình tôi bị đem ra bàn tán công khai. Thậm chí, người này còn nhắn tin cho mẹ tôi để tác động, khuyên gia đình nên can thiệp vào hôn nhân của tôi. Hiện tại, vợ chồng tôi ly thân và vợ tôi giữ thái độ bình thản, chủ động thúc đẩy việc hoàn tất thủ tục ly hôn sớm để mọi việc được giải quyết rõ ràng, gọn gàng.

Tôi băn khoăn hơn là cách người bạn này cư xử trong suốt mối quan hệ. Họ từng cho tôi một chiếc ôtô cũ, giá khoảng 7 triệu đồng, vì xe ôtô cũ ở nước tôi đang sống khá rẻ và gọi đó là "tình nghĩa", trong khi thực tế tôi hoàn toàn có khả năng mua xe mới hoặc xe có giá trị cao hơn. Trong quá trình tôi giải quyết chuyện hôn nhân, người này còn nhắn tin nói sẽ hỗ trợ, thậm chí tài trợ chi phí luật sư. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chính họ lại hỏi vay tiền tôi để lo việc riêng cho cháu mình. Vợ tôi cho rằng đây là một dạng mối quan hệ độc hại: tạo ra những "ân nghĩa" nhỏ để giữ quyền đạo đức, rồi từ đó từng bước can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của người khác. Cô ấy cũng đặt câu hỏi vì sao một người bạn lại quá quan tâm, soi xét và can dự vào lựa chọn học tập, sự nghiệp và đời sống hôn nhân của người khác đến như vậy.

Điều khiến tôi khó xử nhất là người bạn này lại được rất nhiều người quý mến và bênh vực. Trong các mối quan hệ chung, họ thường được nhìn nhận là người tốt, hào sảng và có uy tín. Chính vì vậy, tôi luôn ở trong trạng thái phân vân: nếu giữ khoảng cách hoặc dừng mối quan hệ này, tôi có thể sẽ mất đi không chỉ một người bạn mà còn cả những mối quan hệ xung quanh. Nỗi sợ bị hiểu lầm, bị tách khỏi đám đông khiến tôi chần chừ rất lâu. Vợ quả quyết đây là người bạn độc hại và tôi không nên chơi với người này cùng nhóm bạn công kích nói xấu cô ấy. Tôi đang băn khoăn không hiểu sao mối quan hệ giữa vợ và nhóm bạn chơi thân lại căng thẳng như vậy.

