Bàn tay 'sống' ở chân thai phụ hai tháng được nối lại

TP HCMCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa phẫu thuật đưa bàn tay đứt lìa trở lại cánh tay cho thai phụ mang song thai 34 tuần, sau hai tháng "nuôi" bộ phận này dưới cẳng chân phải.

Ngày 30/11, gần hai tuần sau ca đại phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hai thai nhi phát triển tốt. Các ngón tay bắt đầu có cử động nhẹ khi người bệnh thực hiện bài tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn.

Ca phẫu thuật ghép trả bàn tay về vị trí cũ diễn ra hôm 17/11. Êkíp bác sĩ thực hiện hàng loạt kỹ thuật vi phẫu phức tạp như tách bàn tay cùng đoạn động mạch chày sau dài 15 cm khỏi chân; xử lý mỏm cụt tay, kết hợp xương quay bằng nẹp vít. Phẫu thuật viên nối một động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn, dùng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông để ghép cho phần gân, thần kinh bị mất.

Y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Để đảm bảo an toàn tối đa, bệnh viện hội chẩn liên khoa và tham vấn trực tuyến với các chuyên gia từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Từ Dũ. Trong suốt nhiều giờ phẫu thuật, nhịp tim của hai thai nhi được bác sĩ theo dõi liên tục qua hệ thống monitoring sản khoa.

Quyết định nuôi cấy bàn tay dưới chân là giải pháp tình thế được đưa ra hồi tháng 9, khi thai phụ nhập viện do tai nạn lao động. Thời điểm đó, bệnh nhân mang thai 23 tuần, bị dập nát 1/3 dưới cẳng tay, bàn tay phải đứt rời, tổn thương bẩn.

Các bác sĩ đánh giá việc nối tay ngay lập tức tiềm ẩn nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng cả mẹ và con. Ngoài ra, ca mổ kéo dài 7-8 giờ với lượng thuốc mê lớn dễ gây sảy thai. Nếu xử lý thành mỏm cụt, bệnh nhân sẽ tàn phế vĩnh viễn. Do đó, êkíp chọn phương án ghép bàn tay vào cẳng chân phải để mạch máu vùng này nuôi dưỡng mô, chờ thai lớn hơn sẽ nối lại. Ca mổ ghép tạm chỉ mất 2-3 giờ, giúp loại bỏ mô dập nát và giảm thiểu rủi ro cho thai kỳ.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đánh giá ca phẫu thuật thành công là bước tiến chuyên môn trong lĩnh vực vi phẫu - tạo hình của bệnh viện tuyến tỉnh. Nỗ lực này mang ý nghĩa nhân văn lớn, giúp người mẹ giữ lại đôi tay lành lặn để chăm sóc các con sắp chào đời.

Theo y văn, kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân từng được thực hiện tại Trung Quốc. Trước đây, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng từng ghép cẳng chân đứt lìa vào chân lành để nuôi tạm, sau đó nối lại và bệnh nhân đã đi lại được.

Lê Phương