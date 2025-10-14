Bàn tay biến dạng của nữ ngôi sao bóng bàn Trung Quốc

Trung QuốcHình ảnh bàn tay biến dạng của nữ tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha là chủ đề phổ biến nhất trên mạng xã hội Weibo.

Hình ảnh bàn tay của Sun Yingsha trên bảng quảng cáo Hội nghị Phụ nữ Toàn cầu do Trung Quốc tổ chức. Ảnh: chụp màn hình

Trong poster do Nhân dân Nhật báo công bố nhân dịp Hội nghị Phụ nữ Toàn cầu 2025, bàn tay của Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) nổi bật với những vết chai dày và các khớp sưng phồng, được chọn làm biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần của người phụ nữ hiện đại. Dòng hashtag #BànTaySunYingsha nhanh chóng leo lên top xu hướng Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt xem và bình luận.

Nhiều người hâm mộ gọi đó là "đôi tay của một chiến binh". Tài khoản Hữu Căn Chi Thảo viết: "Đôi bàn tay này là niềm tự hào của những người đặt danh dự của tổ quốc lên hàng đầu. Họ đã phải nỗ lực và gian khổ biết bao để đạt được điều này".

Theo truyền thông Trung Quốc, bàn tay của Sun đã biến dạng sau nhiều năm tập luyện cường độ cao. Các vết chai lớn che phủ lòng bàn tay, các khớp ngón tay gồ lên rõ rệt, và lệch kích thước do lặp lại hàng triệu cú vung vợt.

Tài khoản Thanh Thanh Bích Lục Vãn bình luận: "Tập luyện giúp khỏe mạnh, nhưng với Sun, nó để lại những vết thương không bao giờ lành. Chúng ta phải trân trọng cô ấy, người con gái đã hy sinh cho đất nước".

Người khác bình luận: "Mỗi vết chai, mỗi vết nứt là một huy chương".

Sun thi đấu tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Sun Yingsha, sinh năm 2000, là báu vật bóng bàn Trung Quốc. Cô đứng số một thế giới ba năm qua, giành ba HC vàng Olympic, 9 chức vô địch thế giới và 5 World Cup. Trung bình mỗi ngày cô đánh hơn 10.000 quả bóng, ít có thời gian nghỉ ngơi.

"Với trí thông minh và nền tảng gia đình, cô ấy có thể chọn con đường nhẹ nhàng hơn", tài khoản Kim Thiên Đích Thiên Khí viết. "Nhưng Sun chọn bóng bàn. Chọn những vết chai thay vì vòng ngọc. Chọn đấu trường thay vì thảm đỏ".

Tài khoản Huizen123123 thì nhận xét: "Tập thể thao được cho là giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhưng với Sun, nó lại khiến cô bé chai sạn tay, vai không đều, bắp chân thâm tím, và một bên tay to hơn bên kia. Chúng ta phải tôn trọng và yêu thương người con gái của đất nước này".

Bên cạnh các danh hiệu, Yingsha còn trở thành tay vợt đầu tiên vượt mốc 10.000 điểm khi Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) công bố bảng thứ bậc thế giới mới nhất hồi tháng 10/2024. Cô cũng từng được chọn tham gia nghi thức tắt đuốc Olympic Paris 2024, đánh dấu lần đầu tiên một nữ vận động viên châu Á có vinh dự này trong lễ bế mạc.

Xuân Bình tổng hợp