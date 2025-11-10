Bán tải điện bán chạy nhất Mỹ có thể bị khai tử

Ban lãnh đạo Ford đang cân nhắc việc ngừng sản xuất phiên bản điện của xe bán tải F-150 do nhu cầu giảm, đặc biệt sau khi hết trợ cấp.

Ford cho biết hãng đang tập trung vào việc sản xuất các phiên bản chạy xăng và hybrid của F-150 sau một vụ cháy.

Tháng trước, một quan chức công đoàn nói với Reuters rằng Ford đã tạm dừng sản xuất tại nhà máy Dearborn, Michigan, nơi sản xuất bán tải điện F-150 Lightning do một vụ hỏa hoạn tại nhà máy nhôm của nhà cung cấp.

"Chúng tôi có lượng hàng tồn kho tốt cho F-150 Lightning và sẽ đưa Trung tâm xe điện Rouge trở lại vào đúng thời điểm, nhưng hiện vẫn chưa có ngày cụ thể", Ford cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6/11.

Bán tải điện F-150 Lightning (phải) và crossover điện Mustang Mach-E đều của Ford. Ảnh: Macheroadtrip

Lightning, từng được Ford mô tả là một chiếc Model T hiện đại vì tầm quan trọng đối với công ty, đã không đáp ứng được kỳ vọng khi người mua xe bán tải Mỹ bỏ qua phiên bản điện của mẫu xe bán chạy nhất. Ford đã lỗ 13 tỷ USD từ năm 2023.

Doanh số xe điện nói chung, vốn đã thấp hơn kỳ vọng, dự kiến giảm mạnh nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ. Xe bán tải và SUV điện cỡ lớn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

"Nhu cầu đối với F-150 Lightning và các xe bán tải cỡ lớn khác gần như không có", Adam Kraushaar, chủ sở hữu của Lester Glenn Auto Group tại New Jersey, cho biết. Ông bán Ford, GMC, Chevrolet và các thương hiệu khác. "Chúng tôi không đặt hàng nhiều vì chúng tôi không bán được".

Vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng động thái này của Ford có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của dòng bán tải điện cỡ lớn.

Trong khi đó, bài báo của WSJ cho biết thêm rằng các giám đốc điều hành của General Motors (GM) đã thảo luận về việc ngừng sản xuất một số xe tải điện, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Ba hãng xe Detroit, bao gồm Ford, GM và Stellantis, công ty mẹ của Chrysler, đã hủy bỏ kế hoạch đầy tham vọng của họ về xe điện tại Mỹ, chuyển hướng sang các mẫu xe chạy xăng.

Mỹ Anh