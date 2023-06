Bắn súng điện, bắt trộm chó trong 10 giây

Nghệ AnCao Văn Tưởng cùng 3 người dùng kiếm, súng bắn điện bắt trộm chó trong 10 giây, tiêu thụ ước tính 2 tấn tang vật.

Ngày 9/6, Tưởng, 37 tuổi; Cao Văn Trung, 34 tuổi; Trương Văn Tuyến, 41 tuổi; Lê Văn Xuyên, 27 tuổi và hai chủ lò mổ hai chủ lò mổ Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 174, 323 Bộ luật Hình sự.

Các con chó bị nhóm này bắt trộm, cảnh sát phát hiện ngày 7/6. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu tháng 5 đến nay, vào đêm khuya, Tưởng, Trung, Tuyến và Xuyên thường chở nhau bằng xe máy lắp biển số giả, sử dụng súng điện, băng keo, bình xịt hơi cay, dao kiếm, ná cao su... đi bắt trộm chó tại huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa.

Với mỗi con, 4 đạo chích mất khoảng 10 giây để khống chế, đem bỏ vào bao tải, đưa về bán cho Thuận và Lan, hai chủ lò mỏ ở thị trấn Quỳ Hợp, lấy tiền tiêu xài.

Theo trinh sát, khi bị người dân và cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đạo chích đã dùng dao, kiếm, ná cao su chống trả nhằm tẩu thoát. Một số người dân trong quá trình truy đuổi đã bị bắn trả khiến bị thương.

Súng bắn điện cùng một số tang vật mà nhóm của Tưởng dùng để trộm chó. Ảnh: Công an cung cấp

Từ trình báo của người dân, ngày 7/6, hàng chục cán bộ Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đã mật phục, bắt quả tang nhóm của Tưởng đang có hành vi ăn trộm, mua bán chó với các chủ lò mổ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 14 con chó, tổng trọng lượng 200 kg, 3 xe máy gắn biển số giả, một bình xịt hơi cay cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Nhà chức trách xác định, từ đầu tháng 5 đến nay, nhóm của Tưởng cùng hai chủ lò mổ Thuận và Lan đã cấu kết trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó.

Đức Hùng