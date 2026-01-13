Bản sao Cầu Vàng Đà Nẵng gây tranh cãi ở Philippines

PhilippinesCông trình đang xây dựng tại tỉnh Benguet thu hút sự chú ý dù chưa mở cửa, do có thiết kế tương tự Cầu Vàng ở Đà Nẵng.

Hình ảnh về điểm tham quan chưa hoàn thiện tại Longlong, La Trinidad, Benguet (phía bắc Phillipines) bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ đầu tháng 1, sau khi một cư dân địa phương chụp ảnh và chia sẻ chỉ dẫn đường đi. Điều khiến mọi người quan tâm là thiết kế cây cầu có đôi bàn tay tạc đá nâng đỡ, gợi nhắc đến Cầu Vàng nổi tiếng tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng.

Một cuộc tranh cãi nổ ra khi nhiều người nói công trình này bắt chước nhưng số khác nghĩ đó là sự sáng tạo.

Những người chỉ trích cho rằng thiết kế thiếu tính nguyên bản, Benguet nên tập trung làm nổi bật bản sắc văn hóa địa phương thay vì sao chép các biểu tượng nước ngoài.

Nhiều ý kiến gợi ý chủ đầu tư nên sử dụng các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Cordillera hoặc các truyền thuyết địa phương. Một số còn châm chọc gọi nơi này là "Đà Nẵng của Benguet", trong khi số khác tranh luận liệu thiết kế này mô phỏng theo Đà Nẵng hay Sa Pa.

Công trình gây tranh cãi ở Philippines vì có thiết kế giống Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Ảnh: Patrick Marrero Tapang Jr

Tuy nhiên, không phải ai cũng coi sự tương đồng là vấn đề. Một số người bênh vực dự án, nhận định ngành du lịch thường phát triển dựa trên việc chia sẻ ý tưởng.

"Điều quan trọng hơn là đảm bảo an toàn, dễ tiếp cận cũng như trải nghiệm được thực hiện tốt, chứ không phải nguồn gốc ý tưởng từ đâu", một người bình luận. Trong khi đó, nhiều người lại quan tâm đến phí vào cổng, chỗ để xe và phương án quản lý khách tham quan.

Trước những thắc mắc về địa điểm đang gây ''sốt'' tại La Trinidad, chính quyền địa phương khẳng định dự án mang tên "Glassway Attraction" không thuộc sở hữu, phát triển hay do chính quyền khởi xướng.

Đây là một sáng kiến du lịch tư nhân được thực hiện bởi các nhà đầu tư địa phương. Chính quyền La Trinidad không sở hữu hay vận hành bất kỳ điểm du lịch nào trong khu vực, ngoại trừ Trang trại dâu tây BSU do Đại học Bang Benguet quản lý.

Hiện tại, công trình tại Longlong, La Trinidad vẫn chưa hoàn thiện và chưa mở cửa đón khách. Các thông tin chính thức về tên gọi, giá vé, chủ sở hữu hay ngày khai trương vẫn chưa được xác nhận.

Cầu Thái Hồng Tiên Thủ ở Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Cầu Vàng cũng có một số phiên bản gần giống khác, ví dụ ở River Grass Resort tại thành phố Kampong Cham, Campuchia. Vào cuối năm 2024, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cũng chia sẻ tiểu cảnh bản sao Cầu Vàng ở khu resort này. Tiểu cảnh có hình một cây cầu gỗ nhỏ, dài khoảng 8-10 m, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ làm từ tre, bọc vải nhũ vàng.

Năm 2019, cầu Thái Hồng Tiên Thủ, được khánh thành ngày 17/8 ở khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà thuộc huyện Vưu Khê, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, cũng gây tranh cãi với thiết kế "một bàn tay nâng cầu".

Cây cầu làm bằng kính, treo trên vách đá, dài 99 m, được nâng bởi một bàn tay khổng lồ sơn trắng. Bàn tay này cao 19 m, rộng 9,9 m, dài 23 m, làm từ khung thép và bê tông cốt thép.

Hoài Anh (Theo China Daily, Exptravel PH)