Bản sắc thượng lưu tại biệt thự sinh thái ven sông Aqua City

Biệt thự ven sông tại đô thị sinh thái Aqua City mang đến trải nghiệm sống cao cấp, hài hòa thiên nhiên và tôn tạo dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Phong cách sống thượng lưu là giá trị vô hình quyết định sự lựa chọn của người bất động sản phân khúc cao cấp, nhất là với dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự hạng sang. Một nơi an cư chất lượng cao, thiết kế sang trọng, không gian sống văn minh, bền vững trong một cộng đồng dân cư tinh hoa được xem là tiêu chí tìm kiếm hàng đầu của khách hàng cao cấp hiện tại. Đây cũng là những giá trị mà nhiều chủ đầu tư theo đuổi, với những khoản đầu tư lớn cho thiết kế, không gian, cảnh quan và những tiện ích xứng tầm thượng lưu.

Kiến tạo cuộc sống thượng lưu

Doanh nhân Phùng Quang Minh (TP HCM) cho biết ông thích tìm kiếm nơi an cư phù hợp phong cách sống. Là người có gu thẩm mỹ, tự nhận "khắt khe" từ việc lựa chọn trang phục, ôtô, đến thú chơi tranh, doanh nhân này cũng áp dụng những chuẩn mực tương tự với không gian sống.

"Tôi muốn nơi ở vừa là không gian tận hưởng cuộc sống an nhiên, viên mãn với đầy đủ tiện nghi, tiện ích cao cấp, vừa có những yếu tố độc tôn mang khí chất riêng", ông Minh chia sẻ.

Trong khi đó với Nguyễn Trung Hưng, một doanh nhân khởi nghiệp 33 tuổi tại TP HCM, tổ ấm không cần quá phô trương, trang trí cầu kỳ mà phải chú trọng môi trường sống biệt lập và gần gũi với thiên nhiên.

"Tôi cho rằng thượng lưu không có nghĩa là nhà 'dát vàng' mà nằm ở cách sống. Đẳng cấp, giá trị của bản thân thể hiện ở lối sống văn minh, hiện đại, tôn trọng thiên nhiên và sống chan hòa trong một cộng đồng có cùng nếp nghĩ", anh Hưng nói.

Phong cách sống của giới thượng lưu thể hiện qua không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhu cầu sở hữu nơi an cư tương xứng đẳng cấp và địa vị xã hội đang dần định hình phân khúc biệt thự. Được xem là phân khúc "kén người mua", một số dòng sản phẩm mới ra mắt thị trường thời gian gần đây không chạy đua theo những giá trị cao cấp hữu hình thường thấy mà tập trung kiến tạo những giá trị vô hình, đến từ quy hoạch không gian hài hòa thiên nhiên, cách xây dựng cộng đồng tinh hoa có cùng đẳng cấp.

Đại diện Tập đoàn Novaland, đơn vị đang triển khai dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City cho biết, những căn biệt thự đắt giá được gọi là "lý tưởng" với người giàu có hiện nay thường tọa lạc ở những nơi có sông nước bao quanh, không khí trong lành, tầm nhìn hướng ra mảng xanh, mặt nước rộng lớn. Khi "sống xanh" trở thành trào lưu của thế giới thì chính giới thượng lưu sẽ trở thành những người dẫn đầu xu hướng.

"Khách hàng quan tâm đến biệt thự tại Aqua City thường không chú trọng số phòng ngủ mà là diện tích sân vườn có đủ rộng, ban công, cửa sổ hay bếp mở giữa không gian có đủ xanh mát, không khí lưu thông có hài hòa hay không. Các yếu tố kiến trúc cân bằng, đan xen phong cách độc bản đầy tính cá nhân", đại diện tập đoàn này nói.

Không gian sống cao cấp, gần gũi thiên là quy chuẩn tại dòng sản phẩm biệt thự, khu đô thị sinh thái thông mihn Aqua City do Novaland triển khai tại phía Đông TP HCM.

Xây dựng cộng đồng tinh hoa

Yếu tố cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong lối sống thượng lưu. Kết nối với cộng đồng giúp các chuyên gia, doanh nghiệp cập nhât ý tưởng mới, gắn kết và hình thành cộng đồng tinh hoa gồm những người thành đạt có cùng đẳng cấp, tầm nhìn và triết lý sống. Chính cộng đồng cao cấp này đã mang lại môi trường sống an toàn, văn minh, chẳng hạn khu Beverly Hills (California, Mỹ), khu The Peak ở Hong Kong hay The Golden Triangle của vùng Greenwich (Connecticut, Mỹ). Đây là những khu vực được mệnh xanh là đô thị đáng sống khi quy tụ nơi an cư của những triệu phú, tỷ phú và người nổi tiếng.

Tại Việt Nam, số lượng triệu phú, tỷ phú không ngừng gia tăng, kéo theo nhu cầu hình thành những cộng đồng thượng lưu. Bên cạnh những tòa nhà cao cấp, dinh thự penthouse giữa lòng thành phố, giới nhà giàu Việt cũng đang "để mắt" đến những khu biệt thự sinh thái liền kề trung tâm thành phố. Tuy ở lân cận thành phố, biệt thự sinh thái lại đáp ứng quy chuẩn "sống xanh" cùng yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

Dự án đô thị sinh thái Aqua City là một trong những dự án tiên phong đón đầu nhu cầu sống thượng lưu này, đặc biệt tại dòng sản phẩm biệt thự. Mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, các ngôi biệt thự được thiết kế nhằm tối ưu hóa dấu ấn cá nhân của gia chủ, đề cao sự riêng tư, góp phần tôn tạo giá trị thẩm mỹ và vị thế cho chủ sở hữu.

Đô thị sinh thái thông minh Aqua City mang đế ntrải nghiệm sống sinh thái, thượng lưu.

Điểm nổi bật giúp dòng sản phẩm mới này thu hút sự quan tâm củ thị trường là là cảnh quan tự nhiên bao quanh biệt thự. Quy hoạch theo tiêu chí tôn trọng tự nhiên, các khu biệt thự được bố trí tại những vị trí đẹp nhất men theo các con sông, tạo nên không gian sống hài hòa, mang tính thẩm mỹ cao.

Aqua City còn mang đến những trải nghiệm sống như khu nghỉ dưỡng với clubhouse, lối dạo bộ ven sông, công viên rộng lớn, bến du thuyền sang trọng. Bên cạnh đó là những tiện nghi hiện đại, năng động với các tuyến mua sắm sầm uất, trung tâm thương mại, quảng trường trung tâm, trung tâm thể thao, giải trí đa năng, các tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế...

"Chúng tôi cho rằng bản sắc thượng lưu không chỉ thể hiện qua bề nổi mà chính là tầm nhìn không giới hạn cùng với sự sáng tạo, kiến thức rộng, gu thẩm mỹ tinh tế và những giá trị sâu sắc từ chính trải nghiệm của chủ nhân", đại diện Tập đoàn Novaland nói.

