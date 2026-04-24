Bản sắc thể thao quý tộc trên đồng hồ Piaget Polo Signature

Năm 1979, khi thị trường chủ yếu là những mẫu đồng hồ thể thao mang thiết kế thép góc cạnh, Piaget chọn hướng đi ngược lại khi chế tác mẫu đồng hồ thể thao đầu tiên hoàn toàn bằng vàng mang tên Polo. Nhà chế tác vùng La Côte-aux-Fées coi đây là cột mốc lịch sử, bởi dòng sản phẩm đầu tiên này được đặt tên chính thức, thay vì dùng các mã số tham chiếu.
Piaget Polo đưa ra triết lý rõ ràng, tái hiện đồng hồ thể thao dưới hình dáng một chiếc vòng tay trang sức tinh xảo và tích hợp bộ máy thời gian. Tư duy này tạo nên cấu trúc “khía chồng khía” đặc trưng, xóa đi ranh giới giữa kỹ nghệ kim hoàn và chế tác đồng hồ cao cấp.
Trong ảnh là mặt số của mẫu Piaget Polo 79 phiên bản vàng trắng, được chế tác từ đá Sodalite, một khoáng thạch tự nhiên hiếm. Đá sodalite được ưa chuộng nhờ dải màu xanh đậm xen lẫn các vân khoáng trắng hoặc xám tự nhiên, khiến không có hai mặt số nào hoàn toàn giống hệt nhau.
Điểm nhấn khác biệt của Piaget Polo 79 nằm ở cấu trúc nguyên khối xẻ rãnh, mang đậm chất thể thao nhưng mềm mại như chiếc vòng trang sức. Thiết kế được chế tác từ vàng trắng 18K, bộ vỏ và dây đeo thiết kế với các đường khía nổi chạy liên tục, tạo hiệu ứng thị giác tựa những nhịp sóng trải dài.
Bộ vỏ 38 mm có cấu trúc hình gối mềm mại, được lồng ghép khéo léo bên trong hình dáng tròn trịa, ôm sát cổ tay. Từng mắt xích được đánh bóng thủ công, đan xen giữa các bề mặt hoàn thiện dạng satin và đánh bóng gương.
Mẫu đồng hồ này sở hữu bộ máy tự động siêu mỏng 1200PI. Theo hãng, đây là dòng máy kế thừa di sản của bộ chuyển động 12P huyền thoại, từng giúp Piaget xác lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đồng hồ siêu mỏng vào cuối thập niên 50.
Với rotor siêu nhỏ bằng vàng trang trí họa tiết Côtes de Genève, 1200PI cho phép bộ vỏ duy trì độ mỏng ấn tượng, ôm sát cổ tay người đeo, đúng với tinh thần của một chiếc "watch-bracelet".
Nếu Polo 79 mang âm hưởng từ lịch sử, thì dòng Polo Signature Date đại diện cho nhịp sống đương đại với những cải tiến về mặt thị giác. Điểm thay đổi lớn nhất là việc đưa họa tiết khía nổi gadroon lên toàn bộ mặt số màu xanh lam biểu tượng, thay vì mặt số trơn hoặc chải tia đơn thuần.
Ở phiên bản 42 mm, Piaget mang đến hai lựa chọn chất liệu: thép không gỉ cho những ai yêu thích sự năng động và vàng hồng 18K dành cho những sự kiện sang trọng. Cơ chế thay dây thông minh cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa dây thép/vàng và dây cao su xanh lam, giúp chiếc đồng hồ dễ dàng thích nghi với lịch trình chủ nhân.
Phiên bản 36 mm tập trung phô diễn kỹ nghệ nạm đính kim cương của thương hiệu có truyền thống chế tác trang sức xa xỉ. Với 96 viên kim cương giác cắt bắt sáng trên đai kính và bộ cọc số, chiếc Signature Date hướng đến những chủ nhân cá tính.
Năm 2026 đánh dấu hành trình 152 năm của Piaget. Hãng ra mắt bộ đôi đồng hồ đặc biệt dành cho cặp đôi, mang cảm hứng thiết kế từ nguyên mẫu năm 1979 với những tinh chỉnh hiện đại.
Mẫu dành cho quý ông có mặt số 42 mm, đi kèm dây đeo cao su màu xanh khaki gợi nhắc tinh thần phiêu lưu, tương phản thú vị với mặt số màu bạc sáng mịn.
Trong khi đó, phiên bản nữ 36 mm sở hữu dây cao su màu be thanh lịch, kết hợp đai kính nạm kim cương tinh xảo. Cả hai mẫu đồng hồ đều sử dụng mặt số màu bạc với các đường khía nổi mang chất cặp đôi.
Theo hãng, chính sự giao thoa giữa hình học thập niên 70 và tư duy thiết kế đương đại đã giúp Piaget Polo giữ vững bản sắc suốt gần nửa thế kỷ, không chạy theo những định nghĩa thể thao thuần túy vốn đang bão hòa.
Tại Việt Nam, Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Quang Anh
Piaget Hà Nội
Địa chỉ: 61 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00.
Hotline: 0962 980 039
Piaget TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: L1-12 & L2-05, Trung tâm thương mại Union Square, số 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn.
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00
Tel: 028 3535 6723 / 028 3535 6725