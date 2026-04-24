Bản sắc thể thao quý tộc trên đồng hồ Piaget Polo Signature

Năm 1979, khi thị trường chủ yếu là những mẫu đồng hồ thể thao mang thiết kế thép góc cạnh, Piaget chọn hướng đi ngược lại khi chế tác mẫu đồng hồ thể thao đầu tiên hoàn toàn bằng vàng mang tên Polo. Nhà chế tác vùng La Côte-aux-Fées coi đây là cột mốc lịch sử, bởi dòng sản phẩm đầu tiên này được đặt tên chính thức, thay vì dùng các mã số tham chiếu.

Piaget Polo đưa ra triết lý rõ ràng, tái hiện đồng hồ thể thao dưới hình dáng một chiếc vòng tay trang sức tinh xảo và tích hợp bộ máy thời gian. Tư duy này tạo nên cấu trúc “khía chồng khía” đặc trưng, xóa đi ranh giới giữa kỹ nghệ kim hoàn và chế tác đồng hồ cao cấp.

Trong ảnh là mặt số của mẫu Piaget Polo 79 phiên bản vàng trắng, được chế tác từ đá Sodalite, một khoáng thạch tự nhiên hiếm. Đá sodalite được ưa chuộng nhờ dải màu xanh đậm xen lẫn các vân khoáng trắng hoặc xám tự nhiên, khiến không có hai mặt số nào hoàn toàn giống hệt nhau.