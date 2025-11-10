Bàn phút 90+5 giúp PSG trở lại dẫn đầu

PhápKhông lâu sau khi bị Marseille vượt qua, PSG đòi lại đỉnh bảngLigue 1 bằng trận thắng Lyon 3-2 ở vòng 12 tối 9/11.

Trong trận đấu sớm, Marseille thắng Brest 3-0, rồi lên dẫn đầu với 25 điểm. Do kém một điểm và thành tích đối đầu, PSG buộc phải thắng Lyon nếu muốn lấy lại vị trí đã mất.

Phút 26, nhà ĐKVĐ mở tỷ số. Vitinha chuyền dài từ sân nhà sang cánh phải, tạo điều kiện cho Warren Zaire Emery băng xuống sút vào góc gần khung thành Lyon. Nhưng sau đó 4 phút, đội chủ nhà gỡ hòa. Afonso Moreira cũng thoát xuống từ một đường chuyền dài, rồi sút chìm hạ thủ môn Lucas Chevalier.

Joao Neves (phải) và đồng đội mừng bàn trong trận Lyon 2-3 PSG ở vòng 12 Ligue 1 tối 9/11. Ảnh: AFP

Sau hai bàn đầu, kịch bản rượt đuổi tiếp tục diễn ra. PSG kiểm soát bóng 71%, nhưng Lyon luôn gây nguy hiểm trong các pha phản công.

Phút 30, từ pha tranh bóng giữa sân của Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia chớp cơ hội thoát vào vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng đến phút 50, đội chủ nhà một lần nữa đưa trận đấu về thế cân bằng. Sau đường chuyền phá bẫy việt vị của đồng đội, Ainsley Maitland-Niles tâng bóng từ ngoài vòng cấm gỡ hòa 2-2.

Không chịu xếp thứ hai, PSG dồn ép Lyon trong phần còn lại của trận đấu. HLV Luis Enrique cũng liên tục tăng cường hàng công bằng việc đưa Goncalo Ramos và Ibrahim Mbaye vào sân. Nỗ lực của họ cuối cùng cũng đem lại thành quả ở phút 90+5. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Joao Neves đánh đầu vào giữa khung thành ấn định chiến thắng 3-2.

PSG thắng trận thứ hai liên tiếp ở Ligue 1 bằng bàn phút bù giờ, sau trận thắng Nice 1-0 nhờ công Goncalo Ramos phút 90+4 cuối tuần trước. Họ trở lại dẫn đầu với 27 điểm, hơn Marseille và Lens hai điểm sau 12 vòng.

Thanh Quý