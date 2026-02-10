Bàn phím cơ có màn hình giá 9,2 triệu đồng

Corsair Galleon 100 SD dùng hệ thống phím cơ cao cấp kết hợp màn hình cho tính năng Stream Deck nhiều tùy biến nhưng giá khá cao so với mua lẻ từng thiết bị.

Bàn phím cơ có màn hình giá 9,3 triệu đồng của Corsair

Galleon 100 SD và chuột Sabre v2 Pro Wireless MG là hai sản phẩm nổi bật của Corsair ra mắt tại triển lãm CES 2026 hồi tháng 1 tại Las Vegas. Galleon 100 SD à bàn phím cơ đầu tiên tích hợp Stream Deck với khả năng tùy biến cao trong khi Sabre v2 Pro Wireless MG có thiết kế khung bằng hợp kim magiê "lộ xương" với cân nặng chỉ 56 gram. Galleon 100 SD có giá 9,3 triệu đồng tại Việt Nam trong khi Sabre v2 Pro Wireless MG là 3,9 triệu đồng.

Ưu điểm của Galleon 100 SD:

- Chất lượng phím cơ tốt, âm thanh switch hấp dẫn

- Stream Deck tiện dụng

- Cấu hình phím, xử lý cao cấp

- Phần mềm cho Stream Deck dễ dùng, tùy biến tốt

Nhược điểm của Galleon 100 SD:

- Phần mềm riêng cho bàn phím đôi khi bị văng, đặc biệt trên máy Mac

- Đắt hơn so với mua riêng lẻ bàn phím và Stream Deck cùng cấu hình

Tuấn Hưng - Trường Giang