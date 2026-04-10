Bàn phản lưới 'tệ nhất lịch sử' ở Europa League

Bồ Đào NhaHậu vệ 20 tuổi Martim Fernandes trải qua 6 phút ác mộng khi phản lưới nhà, trước khi rời sân vì chấn thương trong trận Europa League giữa Porto và Nottingham Forest.

Phút 13, khoảng 50.000 khán giả trên sân Dragao còn chưa dứt niềm vui khi đội nhà vừa mở tỷ số, tình huống gây sốc xảy ra. Hậu vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo đội bóng, Fernandes nhận bóng bên cánh phải trong trạng thái không chịu nhiều áp lực. Thay vì xử lý an toàn, anh quyết định chuyền một chạm về cho thủ môn Diogo Costa.

Sai lầm nằm ở chỗ anh không quan sát vị trí đồng đội. Cú trả bóng đi với lực mạnh, hướng thẳng về khung thành khi Costa đã đứng lệch vị trí. Bóng lăn nhanh và vượt qua tầm với của thủ môn Porto, khiến anh chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Vài cầu thủ chủ nhà ngã gục xuống sân vì thủng lưới theo cách khó ngờ tới.

Cú đá phản lưới của Martim Fernandes trong trận Porto hòa Nottingham trên sân Dragao, thành phố Porto, Bồ Đào Nha, lượt đi tứ kết Europa League tối 9/4/2026. Ảnh: chụp màn hình

Các cầu thủ Nottingham thì mừng như vừa ghi một bàn thắng thực thụ, trong khi Fernandes chết lặng. Hậu vệ 20 tuổi cúi đầu, gương mặt thất thần, dường như chỉ muốn biến mất khỏi sân. Đây là bàn phản lưới đầu tiên trong sự nghiệp của anh, trái ngược hoàn toàn với bàn thắng duy nhất anh từng ghi cho Porto trong chiến thắng trước Gil Vicente hồi tháng 1/2026.

Bàn phản lưới này được nhiều trang báo lớn trên thế giới dẫn lại, kèm những lời bình như "lạ lẫm", "không thể giải thích", hay "kịch tính". Theo Goal, pha đá phản lưới của Fernandes tới từ cự ly 36 m, xa bậc nhất trong lịch sử Cup châu Âu. Còn Daily Mail coi đây là "bàn phản lưới tệ nhất lịch sử".

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng vẫn có những pha đá phản hài hước và tệ hơn, như Lee Dixon trong trận Arsenal gặp Coventry năm 1991, hay Vincent Kompany trận Man City gặp Fulham năm 2013. Việt Nam cũng có trường hợp đá phản của Lã Xuân Thắng trong trận Công An Hà Nội gặp An Giang năm 1997.

Cơn ác mộng của Fernandes chưa dừng lại. Chỉ ba phút sau tình huống phản lưới, anh phải nằm sân bởi một pha va chạm và cần đội ngũ y tế chăm sóc. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, hậu vệ trẻ không thể trụ lại lâu. Phút 19, anh tập tễnh rời sân trong ánh nhìn cảm thông từ khán giả, khép lại sáu phút đáng quên trong sự nghiệp.

Fernandes 20 tuổi, là tài năng trẻ được đánh giá cao tại Porto, từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha đến cấp U21. Anh cũng đã chơi 48 trận cho đội một Porto.

Bàn phản lưới của Fernandes vô tình định đoạt trận đấu, khi tỷ số 1-1 được giữ tới hết trận. Trước đó, Porto kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Nottingham tỏ ra lúng túng và lép vế. Thủ môn Stefan Ortega là điểm sáng hiếm hoi bên phía đội khách với 7 pha cứu thua.

Hoàng An (theo Athletic)