Bạn nhớ bao nhiêu tình tiết trong phim cung đấu 'Dong Yi'?

Trắc nghiệm thử trí nhớ khán giả về tình tiết, nhân vật trong "Dong Yi" - phim kinh điển sóng gió hậu cung - của đài MBC 15 năm trước.

Dong Yi (Hoàng cung dậy sóng) do Lee Byung Hoon - Kim Sang Hyup đạo diễn, Kim Yi Young chấp bút, nhằm kỷ niệm 49 năm thành lập đài MBC. Tập một chiếu ngày 22/3/2010, tập 60 khép lại hôm 12/10/2010. Suốt bảy tháng, tác phẩm được bàn luận nhiều, lượt xem trung bình 24,5%, lúc cao nhất đến 33,1% - đánh bại các phim cùng thời điểm.

Poster ohim. Ảnh: MBC

Theo Hancinema, Dong Yi được bình chọn Top 3 phim cổ trang hay nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc (sau Nàng Dae Jang Geum, Truyền thuyết Joo Mong). Nhờ thể hiện xuất sắc Dong Yi từ thiếu nữ đến trung niên, Han Hyo Joo giành giải Daesang (giải lớn nhất) tại MBC Drama Awards và "Nữ chính xuất sắc" ở Baeksang lần 47 khi mới 24 tuổi, đồng thời vượt Lee Young Ae đoạt danh hiệu "Nữ hoàng phim cổ trang".

Đạo diễn Lee Byung Hoon đoạt giải Thành tựu tại Korea Drama Awards 2010. Các sao Jung Dong Hwan, Ji Jin Jee, Lee So Yeon, Park Ha Sun, Kim Yu Seok, Kim Yoo Jung, Lee Hyung Suk đều được xướng tên ở mùa giải thưởng năm đó.

'Dong Yi' - phim kinh điển về sóng gió hậu cung Nhạc nền "Walk in a Dreamy Road". Video: MBC

* Dàn diễn viên gây chú ý trong bom tấn cổ trang 'Dong Yi'

Thiên Lam