Bán nhà, nghỉ việc để về với cha mẹ đẻ sau 21 năm bị bắt cóc

Bành Thông Thông cắt đứt quá khứ và quan hệ với cha mẹ nuôi để ở bên cha mẹ đẻ vì cảm nhận tình cảm gắn kết sâu sắc với gia đình ruột thịt.

Bành Thông Thông, 26 tuổi, ngày 12/12 chia sẻ câu chuyện tìm lại cha mẹ đẻ sau 21 năm bị bắt cóc. Gia đình anh quê ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, chuyển tới Bắc Kinh sinh sống năm Bành 4 tuổi.

Anh bị kẻ xấu dụ dỗ và bắt cóc lúc đang chơi một mình ở cổng chợ trong khi bố mẹ mải bán hàng. Cha mẹ Bành suy sụp, báo cảnh sát, dán tờ rơi và không ngừng tìm kiếm con suốt 21 năm.

Bành Thông Thông cùng bố mẹ. Ảnh: Douyin

Trong quãng thời gian này, Bành lớn lên trong một gia đình ở tỉnh Giang Tô và được đặt tên là Trương Côn. Tháng 12/2024, cảnh sát thông báo cho Bành rằng anh không phải người Giang Tô mà là người Giang Tây và cha mẹ đẻ đã tìm thấy anh thông qua xét nghiệm ADN. Bành bay tới Bắc Kinh đoàn tụ cùng cha mẹ và hai chị gái.

Gia đình đưa anh quay lại khu chợ hồi nhỏ, tham quan danh lam thắng cảnh địa phương và trở về quê cũ ở Giang Tây, nơi dân làng bắn pháo hoa, mở tiệc chúc mừng cả nhà đoàn tụ.

"Đây mới là cảm giác của một mái ấm thực sự. Với sự chăm sóc của cha mẹ, các chị ở bên cạnh và lời chúc phúc của họ hàng, tôi cảm nhận sự gắn kết sâu sắc từ tận đáy lòng", Bành viết.

Thời điểm đó, công việc và bạn bè của Bành đều ở Giang Tô, nơi anh đã có sẵn nhà và xe hơi. Tuy nhiên, sau khi đoàn tụ, Bành đã nghỉ việc, thay đổi hộ khẩu, đồng thời bán cả nhà và xe.

"Những thứ đó không thuộc về tôi. Vì vậy tôi đã trả lại chúng", anh nói.

Bành giải thích rằng cha mẹ nuôi đã mua nhà, còn anh trả tiền sửa sang. Anh cắt đứt mọi mối quan hệ ở Giang Tô và chuyển hẳn về Giang Tây để bắt đầu lại từ đầu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cha mẹ nuôi của Bành là "người mua trẻ em", nhưng Bành không xác nhận cũng không phản đối thông tin này.

Bành Thông Thông trở về quê ở tỉnh Giang Tây trong sự chào đón của dân làng. Ảnh: Douyin

Anh cho hay năm 2025 là "năm tái sinh", tràn ngập tình yêu thương và đoàn viên.

"Suốt 20 năm qua, cha mẹ tôi sống trong cảm giác hối hận và đau khổ. Bây giờ, tôi đưa họ đi du lịch, thưởng thức đồ ăn ngon. Tôi muốn bù đắp từng chút một cho quãng thời gian mà chúng tôi bị lấy cắp", anh bày tỏ.

Bành trở thành tình nguyện viên giúp đỡ các gia đình tìm kiếm trẻ em mất tích và kiếm sống bằng cách bán đồ gia dụng trên mạng xã hội. Anh quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ buổi livestream đầu tiên cho tổ chức từ thiện tìm kiếm trẻ em Con Ơi Về Nhà.

Nạn buôn bán người, đặc biệt là các vụ án buôn bán trẻ em và nhận con nuôi bất hợp pháp, cũng như bóc lột tình dục và lao động, là vấn đề Trung Quốc đã cố gắng giải quyết. Dữ liệu cho thấy các vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em năm 2021 đã giảm 86,2% so với năm 2013, nhưng nhiều trẻ em bị bắt cóc từ hàng chục năm trước vẫn chưa được tìm thấy.

Câu chuyện của Bành đã chạm đến trái tim của người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc.

"Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của anh ấy. Không phải ai cũng có thể từ bỏ tất cả những gì mình đã gây dựng để bắt đầu lại ở một thành phố mới. Hy vọng gia đình anh sẽ hạnh phúc", một người viết.

"Cả kẻ buôn người và kẻ mua đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tiền bạc không bao giờ mua được tình yêu thực sự hay tình cảm gia đình", một người khác nhấn mạnh.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)