Bắn người vì mâu thuẫn ôtô chắn lối đi

Tây NinhTrần Ngọc Minh, 30 tuổi, nghe bạn kể mâu thuẫn với nhóm người đậu ôtô chắn lối đi liền lấy súng, dao truy sát đối thủ.

Ngày 12/9, Minh bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, bạn của Minh là Dương Chí Linh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Trí (31 tuổi) bị phạt 12 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù về hai trong 3 tội trên và tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại tiền điều trị, tổn thất tinh thần, hư hại tài sản hơn 100 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nổ súng bắn trúng mặt bị hại nhằm tước đoạt mạng sống; việc bị hại không chết mà chỉ bị thương tích 3% là ngoài ý muốn của các bị cáo... nên phải xử lý nghiêm.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Ba bị cáo đều thuê trọ tại huyện Đức Hòa (Long An cũ) làm công nhân. Theo cáo trạng, tối 24/7/2022, Linh và Trí chạy xe máy ngang qua nhà Nguyễn Tiến Hải ở xã Mỹ Hạnh Nam thì bị ôtô đậu phía trước chắn lối đi. Hai người xuống cự cãi với anh Hải và những người bạn là chủ ôtô.

Linh và Trí bỏ xe máy, đi bộ về nhà trọ của Trần Ngọc Minh ở gần đó kể lại vụ việc. Cả ba sau đó mang theo khẩu súng ngắn, 2 dao tự chế quay lại nhà anh Hải trả thù.

Trí xông vào chém anh Hải cùng một người thương tích, riêng Minh nổ súng bắn vào mặt một người khác. Khi nhóm anh Hải lấy ôtô chở những người bị thương đi cấp cứu thì tiếp tục bị Linh, Trí chạy theo chém xe gây hư hỏng.

Nam An