Bận nghe điện thoại, người phụ nữ chặn đường xe sau khi đèn xanh

Bắc NinhĐèn chuyển xanh, người phụ nữ đi xe máy vẫn dừng giữa đường nghe điện thoại mặc cho lái xe phía sau bấm còi, hôm 17/4 tại Canh Thụy.

Tình huống giao thông: Trong khi các xe khác di chuyển, mặc cho lái xe phía sau bấm còi, người phụ nữ dừng xe máy chặn đầu ôtô trước ngã tư để nghe điện thoại từ lúc đèn đỏ chuyển sang xanh rồi lại đỏ. Lái xe phía sau bấm còi nhưng dường như người phụ nữ nghe điện thoại không quan tâm.

Vô tư nghe điện thoại người phụ nữ đi xe máy chặn lối ôtô Video: CTV

Luật giao thông: Nếu cần nghe điện thoại, người lái xe máy cần phải có tín hiệu báo rẽ và đưa xe vào sát lề đường, dừng lại, không gây cản trở hoặc nguy hiểm cho người khác. Việc đứng "chình ình" trước mũi ôtô giữa ngã tư khi đèn xanh không chỉ sai luật mà còn rất nguy hiểm cho chính người đi xe máy.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt đối với hành vi dừng, đỗ xe máy ở lòng đường gây cản trở giao thông là 400.000-600.000 đồng

Đồng thời, dù đã dừng xe, nhưng nếu không đúng nơi quy định như hành vi trong video là dừng ngay giữa làn đường đang lưu thông thì việc nghe điện thoại vẫn có thể bị xem xét là đang trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt này là 800.000-1.000.000 đồng. Nếu hành vi dừng xe nghe điện thoại này dẫn đến ùn tắc kéo dài hoặc gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ