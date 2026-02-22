Bạn nên phân bổ tiền đầu tư như thế nào?

Thay vì lựa chọn các kênh đầu tư theo cảm tính, trắc nghiệm này sẽ giúp bạn xác định loại tài sản phù hợp theo từng khẩu vị rủi ro.

Đầu năm là thời điểm nhiều người đặt mục tiêu tài chính mới. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất không phải là "nên mua gì" hay "nên rót tiền vào đâu", mà là "nên đầu tư theo tỷ lệ nào".

Cùng một khoản tiền, nhưng danh mục phù hợp với người 25 tuổi độc thân sẽ rất khác với người đã có gia đình, khoản vay lớn hoặc kế hoạch chi tiêu trong vài năm tới. Thực tế cho thấy phần lớn sai lầm đầu tư không đến từ việc chọn sai tài sản, mà do phân bổ chưa phù hợp với khả năng chịu rủi ro, thời gian đầu tư và nguồn lực tài chính cá nhân.

Bài trắc nghiệm dưới đây được tổng hợp từ các nguyên tắc quản lý tài sản và đánh giá khẩu vị rủi ro của các tổ chức như CFA Institute, Vanguard Group hay Morningstar. Từ tổng điểm đạt được, bạn sẽ nhận về gợi ý về danh mục đầu tư với tỷ lệ phân bổ giữa các kênh phổ biến, qua đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp ngay từ những ngày đầu năm.

Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không phải là khuyến nghị riêng biệt cho từng người. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên cân nhắc tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính hoặc tư vấn độc lập để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của bản thân.

Tiểu Gu