Bán lẻ, dịch vụ Trung Quốc phục hồi vượt dự đoán

Doanh số bán lẻ tháng 8 của Trung Quốc tăng 0,5% so với cùng kỳ 2019 và là tháng tăng trưởng đầu tiên của năm nay.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng tốc vào tháng 8, với doanh số bán lẻ ghi nhận tháng đầu tiên tăng trưởng dương trong năm nay, trở về mức trước đại dịch. Các chỉ số chính khác, bao gồm sản xuất của nhà máy, hoạt động đầu tư và bất động sản đều tăng tốc, theo công bố của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm 15/9.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm xuống 5,6% - thấp nhất kể từ khi ghi nhận mức 5,3% vào tháng 1/2020 tức thời điểm Covid-19 bắt đầu bùng phát. Con số này cũng thấp hơn mức trần mục tiêu của chính phủ đưa ra khoảng 6% trong năm và giảm so với mức cao kỷ lục 6,2% trong tháng 2.

Sự phục hồi kinh tế được hỗ trợ bởi nhu cầu toàn cầu phục hồi đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất và các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Kinh. GDP quý II tăng 3,2% so với cùng kỳ 2019, sau mức giảm lịch sử 6,8% trong quý trước.

Khách hàng xem mua vòng đeo tay ở mộ trung tâm thương mại ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua

Các nhà kinh tế đã liên tục dự đoán sai đối với tăng trưởng doanh số bán lẻ trong nhiều tháng qua. Cho đến tháng rồi, khi họ dự báo mức tăng tối thiểu là 0,1% mới gần đúng với kết quả 0,5%.

Doanh số bán lẻ được hưởng lợi từ việc dỡ bỏ các khu vực phong tỏa. Trong khi hoạt động kinh tế ở nhiều vùng của Trung Quốc bắt đầu trở lại bình thường vào tháng 4, các đợt bùng phát tiếp theo khiến giới chức cảnh giác cao độ và hạn chế lòng tin của người tiêu dùng.

Giờ đây, không có trường hợp địa phương nào công bố ổ dịch mới trong nhiều tuần. Các trung tâm mua sắm, nhà hàng và phòng tập thể dục trên khắp Trung Quốc lại chật kín người. Các rạp chiếu phim mở cửa trở lại vào cuối tháng 7. Trong 10 ngày cuối tháng 8, dữ liệu chính thức cho thấy doanh thu phòng vé đã quay trở lại mức 90% của năm trước.

"Dữ liệu doanh số bán lẻ cho thấy nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén đã được bung ra vào tháng 8, khi các quy tắc giãn cách xã hội được nới lỏng hơn nữa", Larry Hu, Nhà kinh tế của Macquarie Group, đánh giá.

Dữ liệu cũng cho thấy việc đi lại bằng đường sắt và đường hàng không nhích gần đến mức trước đại dịch vào tháng 8, khi các gia đình nắm bắt cơ hội cuối cùng để đi du lịch trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Fu Linghui, Phát ngôn viên của Cục Thống kê cho biết, với việc đại dịch vẫn hoành hành khắp nơi trên thế giới và hạn chế các chuyến bay quốc tế, nhiều du khách Trung Quốc đã đổi sang du lịch nội địa. Các địa điểm ngắm cảnh đặc biệt đông đúc vào tháng 8, thêm bằng chứng về sự phục hồi của tiêu dùng nội địa.

NBS cho biết, sản xuất công nghiệp tháng 8 đã tăng 5,6% so với một năm trước đó, vượt qua mức 4,8% của tháng 7 và dự báo 5,2% của các nhà kinh tế do Wall Street Journal thăm dò. Đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 8 đã giảm 0,3% so với một năm trước đó, thu hẹp so với mức giảm từ tháng 1 đến tháng 7 là 1,6%, và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Ông Fu nói rằng, nếu xu hướng kinh tế của tháng 8 duy trì đến hết tháng 9, thì số liệu GDP của quý III có thể cải thiện đáng kể so với mức 3,2% của quý II. Sau khi công bố dữ liệu tốt hơn mong đợi, các nhà kinh tế khu vực tư nhân đã bắt đầu nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế.

Ding Shuang, Nhà kinh tế của Standard Chartered, cho rằng tăng trưởng trong quý III có thể đạt khoảng 6%, bằng với quỹ đạo tiền đại dịch của Trung Quốc. ANZ nâng dự báo GDP Trung Quốc cả năm lên 2,1%, so với dự đoán trước đó là 1,8%. Ngân hàng này nêu lý do là sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ và hy vọng ngày càng cao về khả năng Trung Quốc sẽ có vaccine Covid-19 hiệu quả trong năm nay.

Phiên An (theo WSJ)