Ban lãnh đạo Hamas thoát tên lửa Israel 'vì quên điện thoại'

Ban lãnh đạo Hamas được cho là thoát đòn ám sát của Israel vì rời phòng họp để cầu nguyện, bỏ lại chiếc điện thoại đã bị đối phương theo dõi.

Hamas ngày 10/9 cho biết các thủ lĩnh chính trị cấp cao của nhóm đã sống sót trong vụ không kích một ngày trước của Israel vào tòa nhà tại thủ đô Doha của Qatar, nơi họ họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ đưa ra.

Báo Asharq Al-Awsat của Arab Saudi dẫn các nguồn giấu tên cho biết nhóm thủ lĩnh Hamas thoát chết nhờ đã rời phòng họp, di chuyển sang một khu nhà khác để cầu nguyện ngay trước khi loạt tên lửa Israel lao vào tòa nhà.

Họ di chuyển để thực hiện nghi thức cầu nguyện Hồi giáo mỗi buổi chiều, bỏ quên trên bàn họp chiếc điện thoại đã bị tình báo Israel theo dõi. Điều này khiến tình báo Israel tưởng rằng họ vẫn ở nguyên vị trí và phát lệnh không kích sai thời điểm, theo đài Keshet 12 của Israel.

Hiện trường vụ tập kích của Israel vào tòa nhà tại Doha, Qatar, được cho là nơi họp của các thủ lĩnh Hamas ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet hôm 9/9 triển khai chiến dịch "Đỉnh Lửa" nhằm vào nhóm thủ lĩnh Hamas ở Doha, Qatar, sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để hạn chế thương vong dân thường.

IDF và Shin Bet không nói rõ họ đã xác định mục tiêu không kích thế nào. Tình báo Israel sở hữu nhiều công nghệ hiện đại để theo dõi, định vị mục tiêu, kể cả bằng tín hiệu điện thoại.

Ban đầu, truyền thông Saudi đưa tin phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya, cùng các quan chức cấp cao Zaher Jabarin, Khaled Mashaal và Nizar Awadallah thiệt mạng trong vụ tập kích. Nhưng một ngày sau, báo chí Arab khẳng định khả năng này rất thấp.

Hamas cũng bác bỏ thông tin ban lãnh đạo chính trị của nhóm bị "xóa sổ" trong cuộc tấn công, song thừa nhận 5 thành viên khác thiệt mạng, trong đó có con trai ông Khalil al-Hayya, 3 vệ sĩ và chánh văn phòng của ông.

Vị trí vụ tập kích tại Doha và căn cứ không quân Al Udeid của Qatar. Đồ họa: Telegraph

Giới chức tình báo Israel ban đầu tỏ ra tự tin về kết quả cuộc tập kích, nhưng đang ngày càng hoài nghi về điều này. Keshet 12 dẫn lời một sĩ quan cấp cao trong chính phủ nói "hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các mục tiêu đã bị tiêu diệt". Hai nguồn tin quan chức Israel tiết lộ với ABC rằng Tel Aviv đã thông báo với Washington rằng "khả năng thành công của cuộc tập kích đã giảm đáng kể".

Thanh Danh (Theo Israel Hayom, Telegraph, ABC)