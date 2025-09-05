Có nên cưới bạn trai lương 250 triệu đồng nhưng không có tài sản

Tôi trăn trở vì người thành công ngoài xã hội như anh, 40 tuổi mà không có chút tài sản nào, lương cao đi nữa liệu có ổn không?

Tôi 28 tuổi, được coi là xinh xắn, có nhiều người theo đuổi, công việc ổn định, gia đình công chức, gia giáo. Tôi từng yêu nghiêm túc ba người từ thời cấp 3, đại học rồi ra trường đi làm. Tình yêu với cả ba người trước đây đều không tính toán thiệt hơn gì. Rồi đều vì lý do này hay lý do khác mà chia tay và bây giờ tìm hiểu, yêu anh người yêu hiện tại. Anh đã ly hôn và có hai con, hơn tôi 12 tuổi. Anh là người Việt Nam nhưng suy nghĩ hơi Tây, sống hiện đại văn minh, có học thức, thông minh, nói chuyện hấp dẫn, công việc tốt, thu nhập có thể xem là rất cao so với mặt bằng chung ở Việt Nam, là chuyên gia kỹ thuật cấp cao cho tập đoàn nước ngoài, đi làm việc ở nhiều đất nước.

Tôi rất bị cuốn hút vì cách nói, cách suy nghĩ, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của anh và đặc biệt là việc tôn trọng phụ nữ, không nề hà việc gia đình, sẵn sàng nấu nướng, dọn nhà, làm việc này việc kia, dù là người có vị trí trong xã hội. Lương anh hơn 250 triệu đồng sau thuế mỗi tháng, anh cho tôi xem cả lịch sử tài khoản ngân hàng, giấy ly hôn. Ngoài ra anh cho tôi mật khẩu điện thoại, email, mạng xã hội, không giấu điều gì. Tôi cảm nhận được sự chân thành, nghiêm túc từ anh.

Những ngày tháng yêu nhau, tôi chưa bao giờ phải chi trả bất cứ khoản nào, anh ấy chỉ nói, anh yêu em và anh có điều kiện hơn, cứ để anh lo. Anh rất chu đáo, khéo léo, chân thành, lời nói thuyết phục khiến tôi khó cãi hay từ chối. Nếu chỉ để là người yêu của nhau thì ở bên cạnh anh có lẽ lúc nào cũng yên tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tôi là phụ nữ, muốn tính xa hơn, đó là vấn đề hiện tại của tôi.

Điều tôi băn khoăn hơn cả là anh bảo không có tài sản gì, đang tiết kiệm trở lại vì khi ly hôn (hơn một năm trước) đã giao hết tài sản cho vợ con. Anh ra đi tay trắng 100% và làm lại từ đầu. Anh đang thuê nhà, sống giản dị và chi tiêu rất vừa phải, có thể nói là bình dân so với mức thu nhập. Sống giản dị cho bản thân nhưng nếu tôi muốn bất cứ cái gì trong khả năng, anh đều đáp ứng. Tôi hỏi anh nếu chúng ta tiến xa hơn và cưới nhau thì anh nghĩ sao? Anh trả lời là nếu em muốn điều gì, anh cũng sẵn lòng, nhưng nếu làm đám cưới thì chỉ là đám cưới giản dị, đầm ấm với người thân và bạn bè thân thiết của hai bên mà thôi. Anh không muốn làm đám cưới to, mời nhiều người như các đám cưới khác.

Điều thứ hai tôi băn khoăn là anh nghĩ và sống cũng bị Tây hóa quá, khi anh nói hoặc chúng ta cứ thế này cũng tốt, em luôn là "vợ hợp pháp của anh" và được luật pháp cả thế giới công nhận. Anh nói với chế độ của công ty anh, nếu đi làm việc bất kỳ đâu trên thế giới, tôi luôn được công nhận là "common-law partner" và đều có thể xin thị thực để đi cùng, sống cùng hợp pháp được tại các quốc gia đó. Nói chung là nếu cân đong đo đếm, anh là một người tốt và tin cậy để lấy làm chồng, có thể cuộc sống sẽ an tâm, hạnh phúc êm đềm.

Thế nhưng lý trí tôi lại xao động, băn khoăn, trăn trở vì với một người đàn ông như anh, rất thành công ngoài xã hội, đã 40 tuổi mà không có chút tài sản nào. Dù lương có cao đi nữa thì liệu có ổn không? Lấy nhau về, khi nào mới lại mua được ngôi nhà chung và ổn định cuộc sống? Chưa kể với tính cách sẵn sàng "cho hết" vợ con như trước đây, khi các con riêng của anh gặp khó khăn, liệu anh có dốc hết tài sản, tiết kiệm để cho các con tiếp hay không? Nói cách khác, tôi cảm thấy mình chỉ luôn là người đến sau.

Có thể tôi ích kỷ một chút nhưng lo lắng là hiện hữu và tôi không biết bước tiếp như thế nào. Chia tay anh, tôi không đành vì thật sự anh rất tốt. Còn tính xa hơn, dài hơn với anh thì cũng không biết mình có đủ hy sinh khi với anh, hai người con hiện tại (dù sống với mẹ) luôn có được quyền ưu tiên tuyệt đối. Tôi làm sao cho đúng đây?

Duyên Quỳnh